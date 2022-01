KP Brno slaví úspěch, v Českém poháru si po čtyřech letech zahraje o medaile

Po čtyřech letech má jihomoravská metropole opět volejbalového zástupce mezi posledními čtyřmi týmy Českého poháru žen. Ve čtvrtek se do jeho Final Four probojovaly hráčky Králova Pole, když ve čtvrtfinálové odvetě v domácí hale ve Vodově ulici zdolaly Ostravu 3:2 na sety. „Brno čtyři roky Final Four nehrálo, takže jsme moc rádi, že si ho teď znovu zahrajeme. Zápas ale určitě jednoduchý nebyl," uvedl hlavní trenér královopolského celku Richard Wiesner.

Volejbalistky Králova Pole se radují z postupu do Final Four Českého poháru. | Foto: VK Šelmy Brno

Jeho svěřenky vyhrály první zápas na soupeřově palubovce 3:1 a v odvetě jim stačilo uhrát dvě sady. Ostravské hráčky se v duelu ujaly vedení 1:0, jenže další dva sety už patřily Brňankám. „Jsme moc rádi, že se nám po začátečním nezdaru, kdy ne všechno fungovalo, podařilo zvednout a následující dva sety uhrát, abychom měli klid," řekl Wiesner. Září, ale na olympiádu asi nepojede. Mueller chybí v americké nominaci O vítězném celku dramatického zápasu rozhodl až tie-break. V něm už dominovalo Královo Pole, které do něj vlétlo vedením 8:1 a zkrácenou hru nakonec ovládlo po výsledku 15:6. „Z utkání mám trošku smíšené pocity, protože jsme zápas neuhrály tak, jak jsme si představovaly. Zároveň mám ale obrovskou radost z postupu a moc se těšíme na Final Four,“ poznamenala kapitánka domácího celku Daniela Digrinová. Boje o medaile v Českém poháru jsou na programu 5. a 6. února. A o lístek na finálový turnaj usilovaly také brněnské Šelmy, které však už ve středu padly v odvetě na palubovce Olympu Praha jasně 0:3 na sety, v domácím utkání vyhrály 3:2.