Povedené výkony KP se pomalu začínají promítat i do předzápasových očekávání – do většiny utkání už totiž vstupují jako papírové favoritky. „Je pro mě těžší jít do zápasu s vědomím, že bychom měly být silnější. Když jsou favoritkami soupeřky, tak vždy mám lehčí hlavu, není pak takový tlak,“ popsala královopolská smečařka Magdaléna Bukovská.