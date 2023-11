Znovu se favoritek nezalekly, opět získaly první set. Nakonec však královopolské volejbalistky i napodruhé s rumunskými mistryněmi padly. V úterním úvodním utkání druhého kvalifikačního turnaje o postup do Ligy mistrů KP prohrálo s domácím celkem Alba Blaj 1:3 na sety a už ve středu si střihne další bitvu, když se utká s belgickým družstvem Asterix Avo Beveren.

Královopolské volejbalistky (v bílém) vstoupily do druhého kvalifikačního kola Ligy mistrů prohrou s rumunským týmem Alba Blaj 1:3 na sety. | Foto: KP Brno

Začátek duelu přesně kopíroval vzájemný souboj obou celků z Brna, kde se střetly před dvěma týdny v prvním předkole. Brňanky opět favoritky zaskočily a získaly první set.

Ani v následující sadě Královo Pole dlouho nezaostávalo, rozhodnout musela až napínavá koncovka, kterou domácí výběr zvládl lépe a druhé dějství vyhrál 25:23. „Jsem na holky velmi hrdý, přesto u mě převládá smutek. Téměř dva sety jsme dokázali hrát perfektní volejbal, do druhé sady se nám ale vloudilo pár chybiček, které nás toto dějství stály,“ popsal královopolský kouč Erik Nezhoda.

Jeho svěřenky už ve zbytku utkání nedokázaly Blaji vzdorovat, ve třetím i čtvrtém setu Rumunky nedopustily větší drama a připsaly si premiérové vítězství ve skupině. „V prvních dvou sadách jsme předváděly skvělý volejbal, o to víc nás mrzí koncovka druhého setu. Pak už nás bohužel soupeřky zatlačily krátkým servisem, se kterým jsme si nedokázaly poradit,“ hodnotila kapitánka KP Kateřina Pelikánová.

Velké starosti dělala Královu Poli především ruská univerzálka Bogumila Biardaová, která tentokrát do utkání mohla naskočit a na hřišti patřila k nejlepším hráčkám. „Přesně se ukázalo to, co jsme čekali – s Biardaovou jsme si po většinu zápasu neporadili. Důležitou pasáž ve druhém i třetím setu vzala úspěšně na sebe,“ doplnil Nezhoda.

V nabitém programu druhého kvalifikačního turnaje evropské nejprestižnější soutěže se Brňanky opět představí už ve středu, kdy vyzvou belgické mistryně z Beverenu. Ty na úvod v pětisetové bitvě zdolaly chorvatský klub Mladost Zagreb.

Druhý kvalifikační turnaj Ligy mistrů v Rumunsku

Alba Blaj - KP Brno 3:1 na sety

Sety: 22:25, 25:23, 25:16, 25:14.

Rozhodčí: Burkiewicz (Pol.) a Lotová (Itá.).

Sestava a body KP Brno: Kuníková 18, Hrušecká 6, Körmendyová 7, Stojanovičová 1, Pavlíková 9, Pelikánová 2, libero Šmardová/Lea Gronichová - Jelínková 12, Prchalová, Zapletalová, Chlupová.

Druhý zápas skupiny: Asterix Avo Beveren - Mladost Záhřeb 3:2