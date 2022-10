KP Brno vyztužilo bloky, těsně před novou sezonou přivádí Srbku Stojkovicovou

Srbská vášeň míří do Brna. Volejbalistky Králova Pole posiluje těsně před začátkem nové sezony blokařka Andjela Stojkovicová, 186 centimetrů vysoká hráčka přichází ze srbského celku ZOK Klek. „Poté, co mi můj agent nabídl, že bych mohla hrát za KP Brno, jsem se dlouho nerozhodovala. Věřím, že budu v týmu co nejvíc platnou hráčkou,“ vysnila si Stojkovicová.

Novou posilou KP Brno je srbská volejbalistka Andjela Stojkovicová. | Foto: KP Brno