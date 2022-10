Vzájemné měření sil mezi dvěma celky, které čeká příští týden domácí start do prestižního EuroCupu, bude o to zajímavější, že oba vyhrály všechny čtyři dosavadní duely sezony a s USK Praha jsou jedinými neporaženými týmy soutěže. „Na derby se velice těšíme. Bereme ho jako důležitou přípravu před eurocupovým duelem s Montpellier. KP je pro nás víceméně taky už nějakým měřítkem, jak na tom jsme. Máme nějaké zdravotní trable, ale doufám, že budeme připraveni a odehrajeme celých čtyřicet minut koncentrovaně,“ poznamenal trenér Žabin Viktor Pruša.

KP Brno sice výrazně omladilo tým, ale soutěží zatím prochází bez jediné porážky. A to i díky letní posile z Žabin Kateřině Galíčkové, kterou čeká pikantní souboj proti bývalému týmu. „Po přestupu do Králova Pole jsem velice spokojená s konceptem omlazeného týmu, které nastavilo vedení a nová trenérka Marcela Krämerová. Na derby se hodně těším, je to prestižní zápas nejenom pro Brňany, ale i pro mě osobně. Z mého pohledu se projev Žabin přes léto moc nezměnil,“ stačila si všimnout Galíčková.

Oběma celkům začne příští týden nový ročník EuroCupu. Žabiny se představí v domácí hale Rosnička ve středu od šesti hodin večer proti francouzskému Montpellieru, KP Brno o den později v hale ve Vodově ulici od šesti hodin večer proti chorvatskému Dubrovníku.