Za prvé musí Královo Pole dnes v posledním utkání ve skupině na domácí palubovce porazit Ramlu. „Což nebude vůbec lehké. Vždyť nás u sebe porazila o sedmnáct bodů,“ podotýká Beránková.

Pouze vítězství brněnskému klubu k postupu nestačí. Ten mu zajistí výhra o osmnáct bodů a zároveň také to, že ve druhém duelu skupiny musí Botas porazit Gorzów. „Postupovou matematikou se ale nesmíme zabývat, jelikož nás čeká sok, který hraje o první místo ve skupině,“ líčí generální manažer Králova Pole Richard Foltýn.

S jistou mírou nadsázky se dá dnešní duel, jenž startuje deset minut po sedmé hodině večer, označit jako zápas podzimu. „Asi to tak je. Ale i kdybychom vyhrály a nepostoupily, budeme mít rekord tří výher v Eurocupu v jedné sezoně, což se nám ještě nepodařilo,“ zůstává na zemi s pokorou Beránková. „Tohle beru jako úspěch, že se neustále někam posunujeme a vidíme, že to jde,“ dodává s hrdostí v hlase.

Nervozitu před utkáním nepociťuje, i když ví, že v sázce je hodně. „Spíš si jdeme souboj užít. Dorazí hodně lidí a zápas se navíc vysílá v televizi, a to se vždycky daleko víc hecneme a nějak to vypadá. Nemáme co ztratit,“ sděluje královopolská rozehrávačka.

Své si totiž Brňanky splnily. Už dvakrát vyhrály, i když k nim byl los znovu jako loni krutý. Přisoudil jim skupinu, kde jsou tři týmy, jejichž rozpočet je několikrát vyšší než Králova Pole. Třeba nejlepší hráčka Botasu si vydělá tolik, co všechny z klubu z jihu Moravy dohromady.

Rozdíl mezi Královým Polem a ostatními soupeři byl v úvodních skupinových duelech víc než zřejmý. KP nejprve padlo s Gorzówem vysoko 57:93, následně s Botasem 63:88 a poté s Ramlou 63:80.

Prvním dvěma sokům ale porážku už oplatilo. V domácí odvětě si vyšláplo na Gorzów, který zdolalo 71:67 a v Turecku se revanšovalo Botasu vítězstvím 80:75. A Beránková na týmu pozoruje, že se mu postupně zvedá renomé. „Je to tak, každým soubojem se zlepšujeme,“ praví třiadvacetiletá hráčka.

Co se musí sejít, aby KP postoupilo?



Ve hře jsou tři varianty:



1. Královo Pole postoupí, pokud doma zdolá Ramlu o víc jak osmnáct bodů, ale zároveň ve druhém utkání skupiny musí Botas porazit Gorzów.



2. Jestliže Královo Pole vyhraje o méně jak osmnáct bodů, nebo Botas prohraje, šance na postup pořád bude, ale v rovině čisté teorie, při které by se muselo sejít několik dalších výsledků z ostatních skupin.



3. Pokud Královo Polek prohraje, skončí ve skupině na posledním místě.

Podle ní roli hraje to, že na začátku sezony se tým potřeboval sehrát a sladit s novým trenérem Dušanem Medveckým. „Navíc jsme se tři holky vracely po těžkém zranění, a to není nikdy příjemné. Trvá, než jsme se do toho dostaly,“ zmiňuje Beránková fakt, že společně s Gabrielou Andělovou a Veronikou Remenárovou jsou znovu v akci po náročné operaci kolene.

Královo Pole se postupnými kroky rozjelo a po dvou senzačních výhrách dychtí po další. Skolit Ramlu? Proč ne. „Vidina postupu je velká motivace a jsme rády, že takovou možnost máme i teď před posledním zápasem ve skupině. Ramlu můžeme porazit,“ burcovala Andělová.

Jenže porazit třetí kolos v řadě není žádná legrace. Kvalita je pořád na straně královopolských soupeřek. „Všechny takové týmy mají persony, o které se opírají. Jedna hráčka dokáže dát třeba třicet bodů. Tenhle luxus nemáme a musíme sázet na týmovost,“ poznamenává Beránková.

Na dnešní utkání podzimu se KP naladilo o víkendu drtivou výhrou 104:66 v duelu s Trutnovem. A právě Beránková byla tou hráčkou, která překonala stobodovou hranici. Podle interních řádů hráček musí za „odměnu“ něco upéct. Obvykle to bývá dort. Jenže při náročném programu musela tuhle povinnost delegovat na babičku. Která ale údajně peče výtečně.