KP ovládlo charitativní Final Four před Žabinami

Sezona české nejvyšší soutěže basketbalistek se kvůli pandemii koronaviru nedohrála. Diváci tak byli ochuzeni o vrchol ročníku v podobě play-off a věčného rébusu, zda by někdo dokázal zastavit suverénní USK Praha. To už se nyní nikdo nedozví. Ale co se nedaří už devět let v lize, se nyní podařilo alespoň na charitativním Final Four na pomoc sestřičkám v první linii. Tam totiž nevládla Praha, nýbrž Brno.

Sarah Beránková (vlevo) | Foto: Deník / Attila Racek