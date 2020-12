I proto po porážce 26:35 s Frýdkem-Místkem před ním dostal ve středečním městském derby s Maloměřicemi přednost Bohumil Pšenica. „S Frýdkem jsme bohužel neměli takovou úspěšnost, jakou jsme potřebovali. Bohumil vypadal posledních čtrnáct dní v tréninku dobře a šanci si zasloužil vyloženě díky svým výkonům. Jsme rádi, že ji vzal za pačesy a ukázal, že post brankáře u nás ještě není rozhodnutý,“ uvedl královopolský kouč Pavel Hladík.

Čtyřiadvacetiletý Pšenica při vítězství 36:19 na hřišti Maloměřic zaznamenal padesátiprocentní úspěšnost zákroků. „S jeho výkonem jsem velmi spokojený. Jde o výborné číslo. Připravovali jsme ho na střelce soupeře a takticky všechno splnil,“ liboval si Hladík.

Brněnský brankář si v duelu zvaném Šalina derby připsal také svůj první letošní gól, když přes celé hřiště dostal míč do prázdné branky. „Je to trochu riziko, do kterého ale chci vždycky jít. Vedli jsme v té době už o dost gólů. Jsem rád, že jsem se trefil, i když stav zápasu byl téměř rozhodnutý,“ řekl Pšenica, který loni vstřelil v osmnácti zápasech dva góly.

V tabulce desáté Královo Pole odehrálo v této sezoně jen osm duelů, což je nejmíň ze všech extraligových týmů. Naposledy ho ze hry vyřadilo devět pozitivních testů na koronavirus. Do haly se brněnští házenkáři vrátili 14. prosince. „ I v derby byla pauza znát. Co se týká fyzičky, nejsme na tom špatně, ale hráči mají problém s dechem. Tělo může, jenže kluci nejsou schopni zápas udýchat,“ podotkl Hladík.

Ten proto konzultoval návrat jeho týmu na palubovky i s lékaři a fyzioterapeuty. „Používali jsme i nějaké speciální tréninky, abychom tělo zatěžovali postupně, ale není možné to zvládnout tak, aby hráči byli schopni odehrát šedesát minut jen pár dní po karanténě. Kluci se silově cítí slušně, jdou však rychle do zakyselení, a to je prostě problém,“ hlesl Hladík.

Onemocnění Covid-19 postihlo i brankáře Pšenicu. „Naštěstí jsem neměl nijak těžký průběh. Tři dny mě bolela hlava a měl jsem horečky. Teď už nemoc na sobě nepozoruju. Post brankáře není ani fyzicky náročný, ale na prvním tréninku po karanténě trvalo, než jsem se do toho dostal,“ líčil Pšenica.

Brňané měli na Vánoce volno, do haly se vracejí v pondělí. První utkání po Novém roce odehrají v pátek 8. ledna doma s Lovosicemi. „Pauza byla minimální, abychom prožili Vánoce s rodinami. Teď musíme pracovat. Máme v plánu dvoufázové tréninky, protože výpadek tam byl a chceme ho dohnat,“ poznamenal Hladík.

Maloměřice se po vysoké prohře s městským rivalem nacházejí v tabulce na předposledním jedenáctém místě. Ze třinácti zápasů získaly čtyři body za dvě výhry. Další duel je čeká v sobotu 9. ledna také s Lovosicemi. „V derby se nám nedařilo zahušťovat obranu a výsledek tomu odpovídá. Musíme se proto poučit z chyb a příští zápas hrát o sto procent líp,“ pravila po utkání do kamery České televize maloměřická spojka David Popela.