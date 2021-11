„Jsem z výkonu zklamaný, nedali jsme do něj srdce. Připadalo mi, že jsme to vzdali hned od začátku. Soupeř neměl dobrý start, ale pak jsme ho naší laxností nechali rozehrát,“ řekl kouč brněnského celku Dušan Medvecký.

KP Brno - Villeneuve 45:71 (8:12, 10:23, 9:20, 18:16)

Body: Hynková 10, Stejskalová 8, Fadrhonsová 7 - Andersonová 16, Diallová 15, Salaunová 10.

Jeho svěřenky zaostaly v první čtvrtině pouze o čtyři body, v polovině zápasu však Francouzky zvýšily rozdíl na sedmnáct bodů. „Dostali jsme laciné koše a v poločase to vypadalo na ručník. Ve druhé půli jsme soupeře zastavili zónou, jinak dostaneme stovku. Do koše jsme byli málo agresivní, nikdo nechtěl hrát a schovával se. Nemám z utkání dobrý pocit, neodbojovali jsme to, což mě štve,“ dodal Medvecký.

Královopolanky zaznamenaly v utkání jedenatřicetiprocentní úspěšnost střelby. Nejvíc bodující hráčkou brněnského celku se stala sedmnáctiletá Dominica Hynková, jež nastřílela deset bodů. „Měly jsme problém s tvrdou obranou soupeře. Soupeř dobře naskautoval naše akce, ale snažily jsme se je překvapit. Nevážily jsme si balonu, byly tam hloupé ztráty, neproměněné střely," poznamenala královopolská křídelnice Karolína Fadrhonsová.

Brňanky v domácím zápase prohrály s Villeneuve o šestnáct bodů, ve Francii padly rozdílem čtyřicet bodů. „V porovnání s prvním zápasem byl soupeř asi víc unavený, ale nedokázaly jsme toho využít,“ litovala Fadrhonsová.

Šance brněnského celku na postup se tak rapidně snížily, zato Žabiny si místo v play-off EuroCupu už zajistily. Belgický celek Castors Braine ve čtvrtek porazil německý Keltern 86:68 a Brňanky skončí druhé.

„Tajně jsme před sezonou doufali, že bychom mohli ze skupiny postoupit. Splnilo se nám to díky naší středeční výhře nad Londýnem a výhrou Castors Braine nad německým Kelternem. Mám z toho velkou radost. Uvidíme, jaký soupeř nás teď bude čekat,” vyjádřil se pro klubový web generální manažer Žabin Radek Šír.