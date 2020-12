KP požádalo o eurocupovou bublinu v Brně. Byl to horor, prohlásil Foltýn

Když uvidělo dlouhý seznam podmínek, málem se zhrozilo. Přesto vedení ženského basketbalového klubu KP Brno v týdnu odeslalo na Mezinárodní basketbalovou federaci žádost o pořadatelství eurocupové skupiny. Ta se odehraje od 17. do 23. ledna. „Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. Nevěděli jsme ale ještě, co nás čeká. Když nám přišlo přes sedmdesát stran požadavků v angličtině, byl to horor,“ uvedl generální manažer KP Richard Foltýn.

Poslední posilou KP Brno je Američanka Teniya Pageová (v bílém), pro EuroCup hledá klub další oporu. | Foto: David Titz

Možnost hostit základní skupinu D dostali všichni její účastníci. Kromě Králova Pole tedy i MBA Moskva, polský Gorzów a turecký Elazig. „Mysleli jsme si, že pořadatelství bude pro nás výhodnější než drahé letenky na poslední chvíli třeba do Ruska nebo Turecka. Navíc pro vyřízení ruských víz už je pět minut po dvanácté. Jenže když teď všechno propočítám, vyjde to dráž. Chceme ale získat taky výhodu domácího hřiště a větší komfort pro hráčky,“ řekl Foltýn. Mezinárodní federace o pořadateli rozhodne do úterý 15. prosince. Žádosti jsou neveřejné, podle neoficiálních informací brněnského klubu však jejich hlavním konkurentem je polský Gorzów. Rošáda bez efektu. Vladař zkrotil Kometu, která padla potřetí v řadě Přečíst článek › Ruský i turecký celek se pořadatelství údajně zalekl. „Podmínky jsou fakt šílené, bez podpory České basketbalové federace bychom do toho asi nešli,“ pravil Foltýn. Pro utkání druhé nejprestižnější evropské soutěže musí organizátor splnit i požadavky, které se týkají hrací plochy. S nimi by brněnskému klubu v případě úspěchu pomohla právě česká federace, která by zajistila třeba položení nové palubovky, zapůjčení led panelů nebo košů. „Federace má zájem, abychom skupinu pořádali, protože by šlo o jednu z větších mezinárodních basketbalových akcí u nás po dlouhé době. Její součinnost byla důležitá,“ přiznal Foltýn. Aktuálně je nezbytné také zajistit laboratoř pro testování na Covid-19, hotel pouze pro basketbalové týmy nebo volnou brněnskou halu ve Vodově ulici na celý týden. V ní normálně trénují i hrají třeba volejbalistky KP nebo Basket Brno. „Se všemi kluby jsme se domluvili. Souhlasily, že si zápasy buď předehrají, nebo naopak dohrají v pozdějším termínu,“ ujistil Foltýn. Šance pro Zbořila. Na Channel One Cupu ho možná čeká premiéra v národním týmu Přečíst článek › V letošním eurocupovém ročníku odehrají Brňanky místo šesti zápasů v základní části systémem doma – venku pouze jeden duel s každým. „Pro nás jsou dvě utkání lepší. Nejprve si totiž zvykneme na vyšší tempo, rychlost i tvrdost soutěže. S rozhodnutím spokojený nejsem,“ přiznal brněnský kouč Dušan Medvecký. Ten vzhledem ke konkurenci v turnaji žádá od vedení doplnění kádru. Třeba turecký klub nyní posílila Kelsey Mitchellová z prestižní americké soutěže WNBA nebo bývalá hráčka USK Praha Jelena Dubljevićová. „I jedna z nich je dražší než celý náš kádr,“ líčil s úsměvem Foltýn a dodal: „Jednu oporu ještě přivedeme, ať jsme konkurenceschopní. V turnaji nechceme být jen do počtu.“