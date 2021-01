Těsná koncovka jim tentokrát úspěch nepřinesla. Basketbalistky KP Brno po úterním vítězství 72:70 s polským Gorzówem prohrály ve čtvrtečním eurocupovém duelu v brněnské hale ve Vodově ulici s ruským celkem MBA Moskva 72:78.

EuroCup: KP Brno (v bílých dresech) - MBA Moskva | Foto: FIBA

„Vypadalo to s námi bledě, nastoupili jsme do zápasu bez energie, nechávali jsme je jít do pozic, kam chtěly, a nebyli jsme dost tvrdí v obraně,“ řekl po utkání královopolský kouč Dušan Medvecký.