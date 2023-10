Alespoň s malou odplatou přišly v sobotu volejbalistky Šelem. V minulé sezoně je totiž v nádherné finálové sérii Královo Pole připravilo o titul, první brněnské derby nového ročníku však jasně patřilo zkušenějšímu týmu. KP nepomohla ani domácí atmosféra, Šelmy zvítězily jasně 3:0 na sety.

Volejbalistky Šelem (v šedém) zdolaly v prvním brněnském derby sezony domácí Královo Pole 3:0 na sety. | Foto: VK Šelmy Brno

Více než šest set diváků si našlo cestu na úvodní derby, ve kterém od úvodu řídily utkání hostující hráčky. Ani jeden set nedoputoval až do napínavé koncovky, Šelmy si vždy dokázaly vytvořit náskok a nedopustily žádné velké drama. „Podle mě rozhodly servis a přihrávka. Holky vždy výborně podržely míč a pak už jsem to měla jednoduché na rozhazování,“ hodnotila pro klubový web nahrávačka Šelem Pavla Šmídová.

Na vývoji duelu se výrazně podepsal i našlapaný rozvrh posledních dní. Šelmy v týdnu vítězně vstoupily do domácího poháru, KP svedlo náročné bitvy v Lize mistrů, ve které postoupilo do další fáze. „Je třeba Šelmám pogratulovat k bezchybnému výkonu. Hráli jsme čtvrté utkání v osmi dnech, holky chtěly bojovat, ale už to prostě nešlo,“ nastínil královopolský kouč Erik Nezhoda.

Přestože se kádry obou brněnských družstev v létě výrazně obměnily, pro hráčky bylo derby opět speciálním utkáním. „Snažíme se jít do každého zápasu úplně stejně, je jedno, jestli hrajeme proti Královu Poli nebo Šternberku, každé vítězství je pro nás cenné. Je ale vždy hezké se do Králova Pole vracet. Většina holek z našeho týmu tam vyrostla, minulý ročník jsme tam zažily krásné duely, i když to bylo se smutným koncem,“ popsala Šmídová.

Šelmy se tak po premiérové extraligové výhře nové sezony posunuly na pátou příčku, naopak KP na vítězství v nejvyšší soutěži v prvních dvou kolech nedosáhlo a s jedním bodem je osmé. „Podepsala se na nás únava z předchozích dní a v zápase jsme se trochu topily. Nevycházelo nám to, co se normálně daří, a utekly jsme i z taktiky. Je to velká škoda, ale věřím, že se rychle zase zvedneme,“ nepanikařila královopolská kapitánka Kateřina Pelikánová.