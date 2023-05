Královopolské volejbalistky (v bílém) vedou po pondělní výhře nad Šelmami 2:1 na zápasy.Zdroj: VK KP Brno/Ivo Stejskal

PEVNÉ NERVY. Všechny tři finálové duely nabídly parádní bitvu, o dramatické momenty rozhodně není nouze. Zatímco divákům se v některých chvílích tají dech, hráčky obou celků vypadají, jako kdyby neznaly slovo nervozita a klíčové body si naopak užívaly.

Ve druhém zápasu odvrátily jeden mečbol Šelmy, v pondělí se podobný kousek povedl KP. A to hned dvakrát. I u hráček však už v rozhodujících momentech pracují nervy. „Byla jsem ve stresu celou dobu. Hrozně jsme tady doma chtěly vyhrát, samozřejmě je mnohem lepší vést v sérii 2:1 na zápasy než prohrávat 1:2. Strašně jsme cítily, že to máme blízko, stejně jako v předchozím zápase, kdy jsme to nedotáhly,“ vyprávěla po třetím zápase královopolská kapitánka Daniela Digrinová.

Obří drama ovládlo KP a je krok od titulu. Šelmy budou doma odvracet mečbol

Úctyhodné navíc je, že klíčové chvíle zatím přinášejí snad nejzajímavější výměny celého finále. „Prostě oba celky jdeme do velkého risku a někdy to vyjde, jindy ne. Musíme do toho jít naplno, neexistuje nějaké hlídání balonů a doufání, že to soupeřky zkazí. Je to finále, takže záleží jen na nás, jak se do toho opřeme,“ popsala blokařka Šelem Anna Širůčková.