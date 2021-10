„Na holkách jsem viděl nasazení, které jsem po nich chtěl, rvali jsme se, ale rozhodla žalostná střelba,“ hlesl královopolský kouč Dušan Medvecký.

Nejvíc bodující hráčkou brněnského celku se stala Eva Kopecká, jež zaznamenala dvanáct bodů. „Soupeřky na nás tlačily celý zápas, na což nejsme z české ligy zvyklé. Měly jsme málo prostoru na vytvoření střeleckých pozic a když už jsme se do nich dostaly, netrefily je," litovala Kopecká.

„Nedávali jsme střely zpod koše a když se podívám na čísla ve statistikách, Natalie Kucowská a Míša Stejskalová by měly dát víc bodů. Kdybychom proměnili otevřené dvojtakty, tak jsme vyhráli,“ pravil Medvecký.

Jeho svěřenky si však v úvodní části nahrály náskok pěti bodů. „Start do zápasu byl výborný a myslím, že jsme hráli dobrý basketbal, co se ofenzivy týká. Pak ale Tarbes přitvrdil a dostal se do hry," líčil Medvecký.

Zvrat nastal ve druhém dějství, ve kterém Brňanky podlehly Francouzkám o jedenáct bodů. „Tam byl tříminutový úsek, kdy jsem prostřídal sestavu, protože jsem chtěl udělat větší rotaci, ale prohráli jsme v něm o několik bodů a v tom momentu se zápas převrátil pro Tarbes," poznamenal Medvecký.

Nakonec jeho tým obdržel pětapadesát bodů. „Takový počet proti francouzskému týme je super obrana, zápas jsme si ale prohrály v útoku," zopakovala Kopecká.

Královopolanky odehrají druhý zápas eurocupové základní skupiny L ve středu ve Francii, kde vyzvou tamější celek Villeneuve.