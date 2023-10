Důležitý zápas v boji o postup z eurocupové H skupiny vyhlíží basketbalistky KP TANY Brno, které mají po úvodních třech duelech prestižní evropské soutěže slušné karty v boji o postup do play-off. Ve středu od půl osmé večer se doma utkají s lucemburským Grengewaldem, který je po úvodních třech zápasech skupiny poslední. Královopolankám patří třetí příčka o bod za druhou Antalyií.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v zelených dresech) vyhrály úvodní zápas na palubovce lucemburského Grengewaldu. | Foto: FIBA

Brňanky před třemi týdny vyhrály na palubovce lucemburského soka 75:59. Ten však následně těsnou prohrou o jediný bod v Turecku dokázal, že se ještě hodlá porvat o postup ze skupiny. Do Brna navíc přiletí i s novou americkou posilou.

„Je důležité to nepodcenit. Nedokážete si představit, jaké státy už hrají basketbal, protože všechny jdou nahoru. Jak odpadly ruské a běloruské kluby, hráčky se nahrnuly do Evropy a každý tým má nějakou kvalitní. My jsme Grengewald v prvním zápase zaskočily, ale ony tentokrát přijedou líp připravené," varovala trenérka KP Marcela Krämerová.

Její svěřenky po výhře v Lucembursku držely krok i doma s favorizovaným Bourges a v Antalyi minulou středu prohrály smolně 77:79. „S holkama víme, že jsme tam udělaly spoustu chyb, ze kterých se poučíme, ale byl to kvalitní zápas. Grengewald určitě nepodceníme, protože víme, o co nám jde, o postup ze skupiny," burcovala nejproduktivnější hráčka brněnského celku Kateřina Galíčková.

Povinnost splněna. KP ani Žabiny před EuroCupem problémy nedopustily

Třiadvacetiletá brněnská křídelnice dostala pozvánku do národního týmu na kvalifikační zápasy o EuroBasket proti Německu a Řecku. „Mám radost že mi paní Ptáčková (trenérka reprezentace - pozn. red.) dala možnost tam být, protože mě hodně lidí má zaškatulkovanou v reprezentaci tři na tři," radovala se Galíčková.

V ryze českém kádru brněnského celku figurují i další jména, která už si vyzkoušela reprezentaci, jako jsou Anežka Kopecká nebo Karolína Šotolová. „Jsem známá tím, že ráda pracuju s domácími holkami, na které se nabalují zkušenosti," podotkla Krämerová.

Středeční zápas s Grengewaldem startuje v brněnské hale ve Vodově ulici v půl osmé večer a úvodní výhoz provede hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Součástí utkání bude i doprovodný program, třeba prohlídka nové expozice věnované historii brněnského sportu.