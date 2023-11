Cenné triumfy slaví brněnské ženské basketbalové celky. Hráčky KP TANY Brno si doma v repríze jarního čtvrtfinále play-off poradily v nervydrásajícím duelu 80:77 v prodloužení s Hradcem Králové. Žabiny vyloupily hřiště Slavie Praha, které při výhře 71:62 uštědřily teprve druhou porážku v sezoně. Obě brněnské družstva jsou s bilancí sedmi výher a dvou proher na dělené druhé příčce tabulky české ligy. Stejnou bilanci mají ještě Chomutov a právě Slavia.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) přemohly Hradec Králové v prodloužení. | Foto: Bohuslav Stloukal

Basketbalistky KP vyhrály zejména díky dvěma trojkám reprezentantky Kateřiny Galíčkové v poslední minutě prodloužení, jimiž otočila skóre. Vítěznou zaznamenala dokonce až v poslední vteřině prodloužení. Celkově k výhře přispěla čtyřiadvaceti body.

„Věděli jsme, že proti Hradci to bude po reprezentační pauze těžké. My se opíráme o tříbodovou střelbu, to se o nás ví. Přitom jsme uspěli s jen dvacetiprocentní úspěšností za tři, takže možná vyhrál ten šťastnější," uznal asistent brněnské trenérky Jakub Gazda.

Zdroj: TV Com

Žabiny se z výhry na palubovce Slavia radovaly zejména díky podařené třetí čtvrtině a podkošové dominanci Elissy Cunanové, která zaznamenala sedmadvacet bodů. „Jsem pyšná, jak jsme dneska bojovaly. Hlavně v koncovce zápasu, kdy jsme se po pár chybách musely zvedat zpátky. Předvedly jsme dobrý výkon nejen v útoku, ale i obraně, kdy jsme soupeřky udržely na šedesáti bodech. Dnešní výhra byla důležitá pro naše sebevědomí do dalšího kola Eurocupu,“ uvedla americká pivotka.

Oba brněnské celky čeká v následujícím týdnu další zápas EuroCupu. Žabiny si ve středu od šesti hodin večer střihnou domácí souboj s řeckým outsiderem skupiny Eleftherií, KP se ve středu od osmi hodin večer představí na hřišti favorizivaného Bourges.

KP TANY Brno - Hradec Králové 80:77 pp.

Čtvrtiny: 19:9, 17:23, 20:17, 15:22 - 9:6.

Body KP TANY Brno: Galíčková 24, Malíková a Svatoňová 10, Šotolová 9, Dudáčková a A. Kopecká 8, Hynková 7, E. Kopecká a Vondráčková 2.



Slavia Praha - Žabiny Brno 62:71

Čtvrtiny: 18:19, 14:16, 13:21, 17:15.

Body Žabiny Brno: Cunane 27, Hamzová 12, Záplatová 11, Sklenářová 10, Knežević 7, Stoupalová 2, Lopez Sénéchal 2