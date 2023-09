O evropské medaile i o účast v kvalifikaci na olympiádu v Paříži zabojuje v izraelském Jeruzálemě v Mitchelll Parku nedaleko Zdi nářků česká ženská reprezentace v basketbalu 3x3, jejíž páteř tvoří hráčky KP TANY Brno Kateřina Galíčková a Karolína Šotolová, s nimiž nastupují ještě Anna Rylichová z Chomutova a Alžběta Levínská z Hradce Králové. Ve Svaté zemi začíná mistrovství Evropy v trojkovém basketbalu, které české reprezentantky zahájí ve středu od 16.55 duelem s Ukrajinou, v 18:45 je pak čeká souboj s favorizovanou Francií.

Česká reprezentace (v červeném) ve složení Kateřina Galíčková (číslo 3), Karolína Šotolová (číslo 9), Anna Rylichová (číslo 14) a Alžběta Levínská (číslo 12) obsadila na MS v trojkovém basketbalu desátou pozici, od středy ji čeká mistrovství Evropy. | Foto: FIBA

Národní tým hodlá v Izraeli navázat na desáté místo z červnového světového šampionátu ve Vídni. Aby se velmi přiblížil účasti na kvalifikaci o olympiádu v Paříži v příštím roce, potřebuje skončit před Itálií. „Ta je ve světovém žebříčku na patnáctém místě těsně za českým týmem. V základní skupině se Itálie střetne s Německem a domácím Izraelem," nastínil situaci generální manažer KP TANY Brno Richard Foltýn.

Favoritem skupiny s českým týmem je Francie. „Na sto procent chceme porazit Ukrajinu, pak uvidíme, jak to půjde proti Francii. Věříme ale, že Francie Ukrajinky porazí a půjdeme nejhůře z druhého místa dál. Ukrajina teď trochu posílila, takže to nebude jednoduché, ale jinak jsou sestavy maximálně našlapané stejně jako na Women’s Series. Věřím, že uspějeme, ale jasný cíl je postoupit do play off,“ uvedla za český tým Levínská.

Zájemci mohou všechna utkání sledovat živě na Youtube kanálu FIBA 3x3. Play-off turnaje vyvrcholí ve čtvrtek.