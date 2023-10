Na vítěznou vlnu se vrátily basketbalistky KP TANY Brno. V nedělní odpolední partii si na domácí palubovce poradily v ligovém souboji s Ostravou 72:59 a ve vyrovnané pasáži tabulky se po čtyřech kolech posunuly na čtvrtou pozici o skóre za třetí Chomutov a před Žabiny a Hradec Králové.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v bílozelených dresech) si na domácí palubovce poradily s Ostravou. | Foto: Bohuslav Stejskal

„Máme radost, že se při našem nabitém programu vyhrálo. I kdyby to bylo o bod, tak by to bylo cenné. Je dobře, že jsme dostaly další hráčky do rotace. Na konci byla vidět únava, hráčky si ulevovaly při střelbě, nešly do kolen, do podřepu a měly tak krátké pokusy,” zhodnotila trenérka KP Marcela Krämerová.

Královopolanky se v úvodní čtvrtině se svým soupeřem handrkovaly o vedení, ale první čtvrtinu nakonec ukořistily ve svůj prospěch 23:18. Ve druhé čtvrtině domácí hráčky svůj náskok jemně navyšovaly, když se jim dařila střelba z trojek a ve třetí části kontrolovaly stav.

V závěrečné čtvrtině se ale Ostravankám povedlo trochu zkorigovat skóre na výsledný třináctibodový rozdíl. „Odehrály jsme dva různé poločasy, v tom prvním jsme hořely v obraně, potom se zlepšilo naše nasazení a už to byl vyrovnaný zápas. Ale trápí nás střelba z tříbodověho oblouku. To byl zásadní rozdíl mez týmy. Pokud to nezlepšíme, tak se budeme i nadále trápit," řekla trenérka Ostravy Ivana Rašková, jejíž svěřenky stále čekají na první výhru v sezoně.

Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla se sedmnácti body domácí Dominika Hynková, se čtrnácti body jí sekundovala Anežka Kopecká.

Už v úterý odletí výprava KP do turecké Antalye, kde jí čeká ve středu od pěti hodin odpoledne našeho času třetí zápas v eurocupové skupině H.