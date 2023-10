Po cenné výhře 76:59 v úvodním utkání EuroCupu na palubovce lucemburského Grengewaldu a těsné porážce 75:82 v derby se Žabinami čeká na basketbalistky KP TANY Brno jedna z největších možných výzev. Ve čtvrtek od půl osmé večer totiž přivítají ve svém druhém zápasu v letošním EuroCupu na domácí palubovce v hale ve Vodově ulici trojnásobné vítězky Euroligy z Francie Tango Bourges.

Připomeňte si úvodní výhru KP TANY Brno v EuroCupu na palubovce lucemburského Grengewaldu. | Foto: FIBA

„Je to vždycky těžké zahrát si proti týmu z prvního koše EuroCupu. Nůžky jsou obrovsky rozevřené a Bourges je jiný level. Je to o tom zkusit to s nimi doma a nasbírat zkušenosti. Nesmíme si dělat těžkou hlavu. Jestli dostaneme, tak dostaneme, jestli nedostaneme, tak dobře pro nás," pravila kapitánka týmu Eva Kopecká.

Francouzský favorit celé soutěže ukázal sílu v prvním skupinovém duelu, když doma přestřílel tureckou Antalyi 124:92.

„Je těžké přesvědčit holky, ať jdou do zápasu naplno. Určitá deka z toho, co vidí, co si budeme ukazovat, tam může být. Konečně mám ale v týmu typy hráček, které to nikdy nevzdávají, což jsme ukázaly i v zápase proti Žabinám (KP ve třetí čtvrtině prohrávalo už o 22 bodů, ale ve čtvrté části se mu povedlo snížit na rozdíl jediného bodu - pozn.red.). Každá musí vyhrávat mikrosouboje. Chceme se porvat o každý bod, aby v konečném výsledku nebyl takový velký rozdíl ve skóre," burcovala trenérka KP Marcela Krämerová.

Zájemci o čtvrteční duel mezi KP TANY Brno a Bourges si mohou lístky nově pořídit i v online síti Ticketportal. Mají možnost si koupit permanentku na všechny tři domácí zápasy KP ve skupině, nebo využít odkaz přímo na čtvrteční duel.