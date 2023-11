Výraznou brněnskou stopu nese česká ženská basketbalová reprezentace, která ve čtvrtek zahájí svou pouť kvalifikační skupinou o Eurobasket, který v roce 2025 spolupořádá právě největší moravské město. V patnáctičlenné nominaci trenérky Romany Ptáčkové figuruje pět hráček KP TANY Brno a tři basketbalistky Žabin Brno. Speciální skupinu, v níž mají všechny celky jistý postup na turnaj, otevře národní tým ve čtvrtek od šesti hodin večer proti Německu doma v pražské hala Královka. V neděli se poté Češky utkají v Chalkidě s domácím Řeckem.

Dominica Hynková (v červeném) na srazu ženské reprezentace v pražské Královce. | Foto: ČBF

Ptáčková pozvala na jedinou reprezentační akci této sezony kvintet z KP Anežku Kopeckou, Petru Malíkovou, Karolínu Šotolovou a premiérově taky Kateřinu Galíčkovou a Dominicu Hynkovou z KP, ze Žabin nechybí Eliška Hamzová, Natálie Stoupalová a Emma Čechová, přičemž pozvánku dostala i Simona Sklenářová, která se omluvila kvůli doléčování zranění. Opora Žabin Lou Lopez Sénéchalová nechybí v nominaci Francie na dvojutkání s Lotyšskem a Irskem.

„Je známo, že vstupenku na mistrovství Evropy už máme. Z toho pohledu je to pro nás jednodušší. Je to skvělá věc nejen pro nás, ale i pro fanoušky českého basketbalu. Jsem za to hodně vděčná. Já osobně si tlak nepřipouštím a chceme vést hráčky k tomu, aby tlak necítily, a naopak chtěly předvést co nejlepší basketbal domácímu publiku,“ pravila trenérka národního týmu Ptáčková.

Svou premiéru v národním týmu může prožít už ve čtvrtek Galíčková, která v této sezoně táhne KP TANY Brno. „Mám radost že mi paní Ptáčková dala možnost tam být, protože mě hodně lidí má zaškatulkovanou v reprezentaci tři na tři," radovala se třiadvacetiletá křídelnice.