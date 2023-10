Už devátou sezonu v prestižním EuroCupu ve čtvrtek načnou basketbalistky KP TANY Brno. Přestože již Brňanky patří mezi tradiční účastnice soutěže, poznávají stále nové kouty Evropy. Hned první cesta v tomto ročníku je totiž zavedla do Lucemburska, kde si ve čtvrtek od čtvrt na osm večer zahrají poprvé, místní šampion Grengewald je velkou neznámou.

Basketbalistky KP TANY Brno si ve středu stihly zatrénovat v malé hale lucemburského Grengewaldu. | Foto: Bohuslav Stloukal

K informacím o hře soupeře se realizační tým brněnského celku dostával složitě. „Naštěstí jsem se díky známým, kteří využívají speciální software a platformy, dostal k zápasu Grengewaldu v této sezoně, ale je to hodně specifický případ. I ti mí známí, kteří seženou cokoliv, říkali, že toto se jim možná nepovede. Nakonec se podařilo," pověděl asistent trenérky KP Jakub Gazda.

Právě úvodní duel bude pro basketbalistky KP veledůležitý, lucemburského soupeře potřebují porazit, aby měly reálnou naději na vytoužený postup ze skupiny. „Je to asi nejschůdnější soupeř, ale mají tam Američanky, Samantha Logicová dokonce hrála WNBA. Jsou tam taky velmi zkušené lucemburské basketbalistky. Nevýhodou pro tým je, že hraje v hodně úzké rotaci. Bude to o tom, který tým vnutí tomu druhému svůj basketbal," líčil Gazda.

Brněnská výprava ve středu absolvovala namáhavou cestu do lucemburské metropole přes nizozemský Amsterdam plnou zpoždění. Nakonec si ovšem stihla zatrénovat v maličké ale útulné hale klubu hrajícího na předměstí hlavního města Lucemburku.

Ve skupině H potkají Královopolanky ještě francouzského favorita Tango Bourges a nevyzpytatelnou tureckou Antalyi.Úvodní vzájemný duel těchto dvou celků vyzněl jasně 124:92 pro Francouzky.

„Bourges známe, o Antalyii víc zjistíme až v zápasech EuroCupu. Jdeme ale do toho s tím, že chceme vyhrát každý zápas. Nemám rád tu českou předporaženost, že je někdo nehratelný soupeř. Pro naše mladé reprezentantky je určitě dobré, že podstoupí konfrontaci s předními evropskými týmy. Kdybychom hráli ve skupině třikrát s rumunskými celky a vyhráli, bylo by to sice pěkné, ale nic by jim to nedalo," přesvědčoval Gazda.

Letošní skupina je pro brněnský celek schůdnější než loni, kdy narazil na dva francouzské týmy z Angers a Flammes Carolo. „Los k nám byl milosrdnější," uznal manažer klubu Richard Foltýn