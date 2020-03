S největší pravděpodobností tak Žabiny neobhájí loňské finále domácí nejvyšší soutěže, neboť se v případném semifinále střetnou s dominantním USK Praha. Ještě předtím ale Žabiny musí zvládnout čtvrtfinále s pražskou Slavií. „Prohráli jsme jen jednu čtvrtinu, ale stálo nás to zápas. Ve třetí části jsme dělali triviální chyby v obraně. Ztratili jsme tak i sebevědomí na útočné polovině a dostali se do krkolomných postupných útoků,“ poznamenal zklamaný kouč Žabin Viktor Pruša.

To Královo Pole vstoupí do play-off nejhůř ze třetí příčky, přičemž ve zbývajících dvou kolech nadstavby ještě může vylepšit svou pozici, protože na druhý Hradec Králové ztrácí jedinou výhru. KP si tak zajistilo, že s USK se v play-off mohou střetnout až ve finále. „Derby mělo dvě vlny. Do poloviny jsme byli v obraně pořád pozdě, což byla katastrofa. V šatně jsme si něco řekli a ve třetí čtvrtině jsme dostali jen osm bodů,“ řekl kouč KP Dušan Medvecký.

V první půli měly navrch domácí basketbalistky, které do důležitého souboje vstoupily bez nemocné opory Petry Záplatové. Ve třetí čtvrtině ovšem překlopily utkání na svou stranu basketbalistky KP. Ovládly ji jednoznačně 28:8 a v závěrečné části už jen kontrolovaly náskok. „Položili jsme základ k vítězství. Když se chytneme v obraně a padnou nám tam nějaké trojky, jsou důležitou součástí naší hry. Holky se dostaly do laufu a už je nešlo zastavit,“ mínil lodivod královopolského výběru.

Velký milník slaví nejproduktivnější hráčka KP Michaela Stará, která v utkání zaznamenala osmnáct bodů a dohromady už nasbírala v české lize přes tři tisíce bodů.

Žabiny víkendovým soubojem podtrhly nepovedený týden. Ve středu nejprve poprvé po třech měsících poznaly hořkost porážky v domácí lize, když prohrály s Hradcem Králové nejtěsnějším rozdílem 57:58 a v sobotu následně neudržely vedení v derby. „Našimi jednoduchými chybami se Královo Pole vrátilo do zápasu. Přitom v prvním poločasu jsme hráli velmi dobře a organizovaně. To nám dodávalo energii, v přechodové fázi jsme generovali dobré zakončení,“ mínil Pruša.

Oběma celkům už zbývají do konce nadstavby odehrát jen dva duely. Žabiny ve středu od šesti hodin večer hostí doma čtvrtfinálového soupeře Slavii a nadstavbu zakončí sobotním soubojem v Hradci Králové.

KP si s východočeským soupeřem zahraje v důležité bitvě o vítězství v nadstavbě a celkové druhé místo ve středu na domácí palubovce a v sobotu zakončí nadstavbu soubojem na hřišti pražské Slavie.

Žabiny Brno - KP Brno 62:75

Čtvrtiny: 26:20, 12:11, 8:28, 16:16.

Nejvíc bodů Žabiny: 21 – Stoupalová, 12 – Vacková, 11 – Vondráčková

Nejvíc bodů KP: 18 – Stará, 13 – Potterová, 11 – Andělová