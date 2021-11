Královo Pole zastavilo pětizápasovou šňůru vítězství Šelem Brno. Stalo se tak v sobotu v hale ve Vodově ulici po výhře 3:0 a setech 25:23, 25:13 a 25:17. „Myslím, že je aktuálně výrazně lepší než my. Po třech letech se Královu Poli podařilo poskládat družstvo, které může mít opravdu hodně vysoké ambice,“ sdělil manažer volejbalových Šelem Martin Gerža.

Volejbalistky Králova Pole zdolaly v brněnském derby Šelmy (v bílém) 3:0 na sety. | Foto: VK Šelmy Brno

Kapitánka Šelem Anna Širůčková manažerovi oponovala. „Myslím si, že jsme nepředvedly to, co umíme a jaký volejbal můžeme hrát. Bohužel nám to nevyšlo. V play-off může vzájemné klání dopadnout úplně jinak. V sobotu hrály soupeřky lépe, ale nesrovnávala bych je tak, že jsou lepší než my,“ zhodnotila.