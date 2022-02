„Je to poprvé za poslední roky, co nám přidělili organizaci takto významné akce. Rozhodovalo se o tom v době, kdy vrcholil covid a nikomu jinému se do toho moc nechtělo. Jelikož máme zkušenost s pořadatelstvím i eurocupové bubliny (v lednu 2021 – pozn. red.), přihlásili jsme se a uspěli. Moc se na to těšíme,“ sdělil Richard Foltýn, generální manažer KP Brno.

Díky tomu se jeho tým automaticky kvalifikoval mezi poslední čtyři družstva domácího poháru, po jeho rozlosování v semifinále narazí na Slovanku, tedy sedmý celek ligové tabulky. „Los nás potěšil, protože jsme dostali nejhratelnějšího soupeře. Věříme, že postoupíme do finále a v něm se popereme o vítězství. Jde o jeden z vrcholů sezony a doufám, že předvedeme pěkný basketbal,“ prohlásil kouč královopolského družstva Dušan Medvecký, jehož tým loni při účasti suverénního USK Praha bral v Českém poháru stříbro.

Jeho svěřenky jsou v duelu se Slovankou favoritky, vždyť v této ligové sezoně s ní vyhrály 75:62 a 89:53. „Určitě je příjemnější, když máme takového soupeře jako prvního, rozehrajeme se a pak můžeme jít do dalších zápasů ještě s větší bojovností. První meta je ale Slovanku nepodcenit a pak si užít finále,“ pravila královopolská hráčka Ludmila Dudáčková, jež zaznamenala jedenadevadesát bodů v posledních pěti soutěžních utkáních.

Žabiny skončí v lize nejhůř druhé, o výhře s Hradcem rozhodly až v závěru

V případě postupu královopolského celku přes Slovanku je možné, že se návštěvníci haly ve Vodově ulici dočkají brněnského finále. Jedním ze čtyř účastníků závěrečného turnaje Českého poháru jsou také Žabiny, které ve čtvrtfinále porazily pražskou Slavii 80:71. „Byla by to ozdoba basketbalu, ale také míčových sportů. Za organizátory si takový scénář přejeme,“ podotkl Foltýn.

Žabiny v sobotu od šesti hodin večer narazí na Hradec Králové, s nímž se utkaly už ve středu v nejvyšší české soutěže. Brňanky uspěly těsně 78:76 a zajistily si v ligové tabulce nejhůř druhou pozici v základní části. O své výhře rozhodly v závěrečných sekundách. „Tento zápas byl pravděpodobně příslibem velmi zajímavého semifinále Českého poháru,“ zmínil asistent kouče Jakub Gazda.

Měl bolívijský pas, malbu od Dalího, jeho gól televize stáhla. Knoflíčkovi je 60

Třetí zápas v řadě si pak Žabiny s Hradcem Králové střihnou opět v nejvyšší české soutěži ve středu v domácí hale Rosnička. „Bude to zvláštní. Už je skoro konec základní části a s Hradcem jsme ani jednou nehrály. Není to příjemné se připravovat pořád na stejný tým, když to není série play-off. Asi se opravdu nemáme čím extra překvapit,“ poznamenala hráčka Žabin Sarah Beránková.

O letošním vítězi Českého poháru se v Brně rozhodne v nedělním zápase od půl páté odpoledne, bitva o bronz začne o půl druhé odpoledne.