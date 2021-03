Bitvu o Brno zvládli královopolští házenkáři i podruhé v této sezoně. Před měsícem zdolali Maloměřice jasně 36:19, teď v sobotu doma uhráli s městským rivalem jen čtyřbodový náskok, když zvítězili 25:21.

Házená: Maloměřice (zelená) - KP Brno | Foto: Facebook SKKP Handball Brno

„Bylo to derby a první poločas jsme k tomu tak nepřistoupili. Maloměřice vypadaly nadšeně a dřely. My jsme tu první půlku hráli profesorsky. Do optimálního výkonu to mělo daleko,“ řekl královopolský kouč Pavel Hladík.