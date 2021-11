Dlouholetá česká reprezentantka minulý týden podepsala smlouvu ve francouzském Tarbes, s nímž se Brňanky střetnou na jeho palubovce ve středu od osmi hodin večer. „Už jsme si psaly, že proti sobě nastoupíme. Samozřejmě ji známe a víme, co od ní čekat,“ líčila s úsměvem kapitánka brněnského družstva Eva Kopecká.

Renáta Březinová (vlevo) v minulém eurocupovém ročníku oblékla dres Králova Pole.Zdroj: FIBA

Březinová odešla z Brna po konci minulé sezony a zavítala do tureckého celku Bellona Kayseri, v jehož dresu také nastupovala v EuroCupu. V něm se její tým po jedné výhře ze tří zápasů nachází na posledním místě základní skupiny.

V naprosto odlišné pozici je Tarbes, které dosud na evropské scéně neprohrálo a v případě vítězství s KP si zajistí postup do další fáze turnaje. „Tarbes posílilo o Březinovou a zase je o něco silnější. Hraje ale celý tým, ne jen jedna hráčka a navíc si nemyslím, že Březinová je extra hvězda Tarbes. Zapadá ovšem do jeho týmu a momentálně má velmi slušný kádr,“ uvedl královopolský kouč Dušan Medvecký.

Jeho svěřenky se po vítězství 80:61 nad islandským Haukarem osamostatnily na třetím místě, přímo ale postupují jen dva. Druhý francouzský tým Villeneuve zaznamenal dvě výhry. „Teď se bude rozhodovat a jedeme tam pokusit se o úspěch. Určitě nic nevzdáme a zabojujeme,“ prohlásila Kopecká.

Brňanky v úvodním duelu EuroCupu prohrály v domácí hale ve Vodově ulici s Tarbes 49:55. „V tom zápase jsme byli impotentní v útoku, což rozhodlo. Pokud teď začneme dobře od obrany, bude se nám trochu dařit v ofenzivě, máme nějakou šanci,“ poznamenal Medvecký.

Královopolské basketbalistky se za poslední dva týdny představí v zahraničí už potřetí. V pátek dorazily do Brna po dvanáctihodinové cestě z Islandu a v úterý odpoledne odletěly do Francie. „Holky dostaly v sobotu volno, já jsem ležel dva dny, tak doufám, že to měly stejné a odpočly si,“ pravil s úsměvem Medvecký, jenž proti Tarbes bude kvůli nemoci postrádat hráčku základní rotace.

Basketbalistky Žabin (v bílém) zdolaly Keltern o třicet bodů.Zdroj: Facebook Žabiny Brno

Ve středu od půl deváté večer se v Eurocupu představí také Žabiny, které z pozice vedoucího celku základní skupiny K vyzvou v Belgii Castors Braine. S ním v hale Rosnička padly 58:75. „Tento zápas nás může přiblížit postupu, proto na hřišti necháme vše,“ slíbila hráčka Žabin Kateřina Galíčková.