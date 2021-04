Zcela jistě mají co napravovat, protože na posledním evropském šampionátu chyběly. Nyní se české volejbalistky připravují v Prostějově na kvalifikační souboje o letošní mistrovství Evropy, které se uskuteční od 15. srpna do 30. září.

Brněnská volejbalistka Květa Grabovská nahrává míč Denise Pavlíkové. | Foto: VK KP Brno/Ivo Stejskal

Do širší nominace národního týmu se dostaly také Daniela Digrinová, Květa Grabovská a Denisa Pavlíková z Králova Pole. „O kvalifikaci se mluví už od té doby, co přišel do reprezentace současný trenér. Dostat se na mistrovství Evropy je největší cíl a vytváří se velký tlak na to, abychom postoupili. Šanci určitě máme,“ řekla Pavlíková, stále devatenáctiletá smečařka brněnského celku.