Sto devětaosmdesát centimetrů vysoká volejbalistka poslední sezonu strávila v bulharském celku DKS Varna. Do své rodné země se vrátila po dvou letech ve Francii. „To pro mě byla určitě cenná zkušenost. Chci se ale zas posunout výš a vím, že v Česku se volejbal hraje na vysoké úrovni. KP Brno je pro mě ideální příležitost, abych si splnila svoje cíle,“ zhodnotila.

Volejbalu se Nikolova věnuje od jedenácti let, ve své kariéře už vyhrála mistrovský titul v bulharské Národní volejbalové lize, ovládla i Bulharský pohár žen. „Úspěchy jsem sbírala i s mládeží, cením si toho, že jsem se s reprezentací do dvaceti let zúčastnila mistrovství světa,“ dodala univerzálka.

Až se 1. srpna Bulharka připojí ke královopolskému týmu, potká se tam hned se čtveřicí stříbrných medailistek z Evropské ligy. Magdalena Bukovská, Daniela Digrinová, Ela Koulisiani a Denisa Pavlíková se totiž po náročné extraligové sezoně připojily k reprezentaci a pomohly jí ke spanilé jízdě, kterou ukončila až ve finále Francie. „Splnila jsem si tím další malý volejbalový sen. Jsem moc ráda, že jsem dostala šanci nastoupit za reprezentaci, mám teď obrovskou motivaci bojovat o nominaci na další akce,“ radovala se kapitánka Královopolanek Digrinová.