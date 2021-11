„Za posledních třicet let bylo Brno třetí jenom třikrát a na takové úrovni je to velký úspěch,“ řekl Waldsberger, který zápasil v kategorii do šestašedesáti kilogramů.

Brňané porazili v základní skupině Vysočinu 4:2 na zápasy a prohráli s celkovým vítězem USK Praha 2:4. „Nebylo to tak hrozné, ale měli lepší den a byli lepší. Ve finále porazili Liberec taky jednoznačně. Mají dobrý, mladý tým a zápasil za ně Japonec Shima Tatsuto, který se teď pere v Rakousku,“ uznal kvality pražského soupeře trenér judistů Králova Pole Jiří Prorok.

Omezení návštěv na stadionu? Budeme každý zápas v minusu, zaznívá

Právě zahraniční zápasníky extraligové týmy k dobrému výkonu potřebují. Ze zahraničních judistů reprezentoval Brno ve váze do třiasedmdesáti kilogramů Polák Marcin Mrowczinski a nad devadesát kilogramů Slovák Marius Fízel. „Je povolen jeden cizinec, ale můžou se střídat,“ uvedl na pravou míru Prorok.

V kategorii do šedesáti kilogramů Královo Pole nikdo nereprezentoval. „Všichni mladí judisté, kteří tam měli zápasit, ztloustli. Vyloženě na té úrovni tam nebyl nikdo a nemělo cenu brát kluka, který váží pětapadesát kilogramů,“ sdělil Prorok.

Strýc je mým vzorem a radí mi. Hokej je priorita a chci výš, míní Havlát

V semifinálovém klání Brňany přesvědčivě porazil Liberec 5:1. V zápase o třetí místo Královo Pole porazilo Baník Ostravu 4:2. „Bylo to hodně napínavé, protože jsme potřebovali vyhrát čtyři zápasy. Kdybychom vyhráli tři, tak prohrajeme na body. Po čtyřech zápasech to bylo 2:2 a poslední dva jsme věděli, že musíme vyhrát,“ okomentoval Waldsberger duel, ve kterém dvakrát rozhodovalo zlaté skóre a v kategorii do devadesáti kilogramů porazil Jiří Petr slovenského reprezentanta Milana Randla.

Mezi předpoklady probojování se do extraligy mužů patří dlouhý trénink. „Není to jednoduché. Kluci se můžou prát i v juniorce, ale většinou tam ještě získávají zkušenosti. Trénovat by měli od mala až do osmnácti a pak jsou dobří, nebo ne. Funguje to tak v každém sportu,“ doplnil Prorok.

LUKÁŠ SOLAŘ