Posledním členem základní skupiny L měl být belgický Lutych, nebo Ulriken Eagles z Norska. "S losem jsme spokojení, protože jsme rozhodně mohli dostat těžší soupeře. Už se na EuroCup těšíme," prohlásil bezprostředně po skončení losu královopolský kouč Dušan Medvecký.

Jenže za dvě hodiny se skupina s jedním z českých účastníků proměnila. Vedení Králova Pole se z e-mailu od Mezinárodní basketbalové federace dozvědělo o opravě losu. "Párování Lutych vs Ulriken bylo vylosováno, ale nesprávně jsem ho oznámil jako Tarbes vs Spurs a omylem ho zařadil do skupiny J," vysvětlil Ljubomir Mandic, šéf evropských soutěží basketbalové federace.

Medveckého svěřenky proto v základní skupině narazí na favorizovaný Tarbes z Francie, nebo belgický Kortrijk. "Nejsem z toho nadšený," reagoval Medvecký a pokračoval: "Pokud z kvalifikace postoupí Tarbes, máme ve skupině jasné dva favority, protože francouzská liga je opravdu někde jinde než česká."

? The draw for the #EuroCupWomen season 2021-22 has been completed!



? Tip-off : October 14

? https://t.co/zZFWYZpAbe pic.twitter.com/PzfA5eZwhs — EuroCup Women (@EuroCupWomen) August 19, 2021

Kádr Králova Pole se přes léto značně proměnil, opustily ho cizinky Emily Potterová nebo Teniya Pageová. Do Žabin zamířila kapitánka Sarah Beránková. „Půjdeme tentokrát jinou cestou než loni. S vedením klubu jsme se dohodli, že dáme šanci mladým hráčkám. Některé se dřív cítily ukřivděné, že nehrají tolik minut, protože jsou tady cizinky, tak ať se teď ukážou. Uvidíme, na co budeme stačit, ale chceme být určitě do čtvrtého místa," zmínil Medvecký.

Zkušený kouč v týmu nakonec přivítal aspoň dvě zahraniční hráčky. V nové sezoně se v královopolském dresu představí Američanka Natalie Kucowská a libanonská rozehrávačka Rebecca Aklová, která už s týmem trénuje.

„Jsem v Brně deset dní a miluji tohle město. V týmu se s hráčkami teprve poznáváme a potřebujeme ještě nějaký čas. Kondiční tréninky jsou velmi náročné, pracujeme opravdu tvrdě a s basketbalem jsme teprve na začátku. Práce tady je ale profesionální a všechno jde zatím dobře," poznamenala Aklová.

Ta přišla do Brna až jako druhá varianta. Vedení klubu totiž vábilo zpět do kádru rozehrávačku Gabrielu Andělovou, která loni odešla z KP do Německa. "Gábinu jsme chtěli na pozici číslo jedna, dali jsme jí super nabídku, ale naprudko nám do toho hodila vidle. Proto jsme podepsali zahraniční hráčku a k ní máme Dominicu Hynkovou, která vedle ní bude růst," líčil Medvecký.

Jeho hráčky už mají za sebou čtrnáct dní přípravy, za týden je čeká soustředění. "Už jsme si sáhli na balon, ale od druhého srpna jsme měli jen atletické přípravy. Na soustředění bude zase jen hrubá fyzická příprava, protože chceme letos trochu víc běhat a je pro mě důležité, aby tým byl fyzicky připravený," dodal Medvecký.

V letošním ročníku EuroCupu se kromě Králova Pole představí i druhý zástupce z Brna. Žabiny zabojují o postup do vyřazovací fáze ve skupině K s belgickým týmem Castors Braine, německým Rutronik Stars Keltern a vítězem zápasu Islal Canarias ze Španělska a londýskými Lvy. Duely základních skupin EuroCupu startují 14. října.