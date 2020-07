V těchto dnech se navzdory zablokovanému krku vrací do plné přípravy na restart sezony WTA. Ten si hodlá odbýt na turnaji v Praze, jenž začne za necelé tři týdny. „Těším se na to, až se uvidí, kdo se jak připravil, “ říká pro Deník Rovnost.

Jak hodnotíte svá účinkování na českých turnajích?

Jsem ráda, že se podařilo dva turnaje vyhrát. Je těžké nastupovat na kurt jako jedna z nejvýš nasazených proti mladším holkám, které do toho jdou na sto procent a nemají proti mně co ztratit. Mám radost, že jsem dokázala vyhrát, i když se mi v některých zápasech nedařilo a i po psychické stránce mi takové výhry pomohly.

Na kolik procent jste připravená na restart sezony?

Na to, že jsem trénovala jen třikrát týdně a věnovala spoustu času rodině, tak výkony byly dobré. Porazila jsem Katku Siniakovou nebo Káju Muchovou, ale na sto procent ještě připravená nejsem.

Co uděláte pro to, abyste se dostala na sto procent?

Tento týden už zintenzivňuju přípravu, abych byla nachystaná. To znamená, že už víc trénuju, udělám si asi nějakou dvojfázovou přípravu s důrazem na kondici a také se zaměřím na regeneraci.

Zkusila jste si několik různých formátů turnajů, který vás bavil nejvíc?

Všechny akce byly dobré, mohly jsme si zahrát plno zápasů. Líbily se mi všechny, třeba už ten první turnaj, který se uskutečnil na hardu (tvrdý povrch – pozn. red.). Nastoupila jsem proti Petře Kvitové, se kterou nehraju každý týden (Krejčíková prohrála 6:7, 2:6 -.pozn. red.) Líbil se mi i charitativní Tipsport Elite Trophy, což byla týmovější akce a zase něco jiného. Bavilo mě, jak jsme se povzbuzovaly a navzájem si radily a pomáhaly. Všechny soutěže byly odlišné a každá mi dala něco jiného.

Jaký je váš nejbližší program?

Zatím ještě nemám úplně jasno a domlouvám se, kde naskočím. V plánu je ještě jedno kolo Top ligy a taky turnaj v Liberci. Záleží rovněž, jak se vyvine situace kolem zablokovaného krku. Stoprocentně se chci zúčastnit turnaje WTA v Praze.

Plánujete zamířit na konci srpna na US Open do New Yorku? Přestože jste na žebříčku WTA na 115. místě a za normálních okolností byste musela do kvalifikace, letos se mimořádně konat nebude a hlavní soutěž si zahraje sto dvacet hráček podle postavení v žebříčku…

Upřímně řečeno, US Open v plánu vůbec nemám, ale zatím nic nechci říkat na sto procent. Uvidíme, jak se vyvine situace. Spíš si myslím, že US Open se vůbec neodehraje, když se dívám na situaci v Americe a jak tam pořád roste počet nakažených koronavirem. Samozřejmě bych hrála hlavní soutěž a měla velkou šanci se propracovat do dalších kol, ale zdraví je pro mě na prvním místě.

Jakých mezinárodních turnajů se tedy plánujete zúčastnit?

Zatím jsem přihlášená jen do Prahy, potom mohu zkusit turnaje ITF v Rakousku nebo Německu a pak se zaměřit na velké turnaje v Madridu a Paříži. Zajímají mě spíš podniky na antuce.

Protože vám sedí antuka víc než tvrdý povrch?

Jde spíš o to, že jsem teď všechny turnaje hrála na antuce. Navíc se na ní dá líp nachystat i v domácích podmínkách. Antukové kurty jsou všude, kdežto venkovní hard kurt třeba v Brně není. Navíc letět do Ameriky, kde se hraje na tvrdém povrchu, mi přijde za současných podmínek nereálné.

Těšíte se na restart sezony WTA?

Ano. Hrála jsem teď hodně s českýma holkama a sice jsem nějaké zápasy odehrála, ale nemám za sebou tolik utkání na nejvyšší úrovni, kde mě čeká jiná konkurence. Na mezinárodních akcích budou tenistky všech výkonností a ukáže se, jak na tom jsem. Třeba zjistím, že v porovnání s konkurencí jsem se zastavila a otevře mi to oči.