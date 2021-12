Pětadvacetiletá Krejčíková má již tři ceny organizace WTA. Spolu se Siniakovou se staly nejlepším párem čtyřhry i v roce 2018. Individuálního ocenění se Češky dočkaly po deseti letech. V roce 2011 se Petra Kvitová stala hráčkou sezony a dostala i cenu za největší pokrok.

Do letošního roku vstupovala Krejčíková jako 65. hráčka dvouhry WTA, postupně se ale vyšplhala až na post světové trojky a rok ukončila jako pětka. A to díky třem titulům, vedle zisku grandslamové trofeje z Paříže zvítězila předtím ve Štrasburku a poté v Praze na Spartě ve Stromovce. Poprvé se kvalifikovala ve dvouhře na prestižní Turnaj mistryň.

