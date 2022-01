"Je to neuvěřitelné, že můžu říct, že jsem čtvrtfinalistka," smála se Krejčíková. "Hrála jsem opravdu dobře. Odvedla jsem dobrou práci, jsem spokojená," pokyvovala hlavou. "Věděla jsem, že bude brutální počasí, což nemám ráda. Ale i to jsem zvládla dobře, líp než jsem čekala."

Skvělá Krejčíková! Češka smetla Azarenkovou a je ve čtvrtfinále Australian Open

Česká kometa stále nemůže uvěřit tomu, na jaký level se dokázala během krátké doby dostat. "Stále je to speciální a magické. Před pár měsíci jsem ještě nebyla ani ve stovce a teď jsem tady a hraju na největších stadionech proti šampionkám. A jsem schopná je porazit. Pořád je to pro mě speciální pocit," svěřila se po triumfu na centrálním dvorci Roda Lavera. "Snažím se užívat si všechno, co se právě děje."

Azarenkové nedala šanci

Azarenkové nedala Krejčíková prakticky žádnou šanci a vítězství nad hráčkou, kterou má v úctě, si moc vážila. "Viku opravdu respektuju. Věděla jsem, že musím předvést svůj nejlepší tenis, abych ji porazila. Vždyť tahle aréna je jako její obývák. Hodně to pro mě znamená, je to něco speciálního. Výhra mi dodá hodně sil do dalších zápasů, abych vydržela a dál se zlepšovala."

Krejčíková si pomalu zvyká hrát na velkých stageích, už není tolik vyjukaná. "Vždycky jsem chtěla hrát na velkém pódiu a před hodně fanoušky, kteří vytváří atmosféru. To mě motivuje. Tohle budu vždycky milovat," rozesmála se.

Postupně si Krejčíková získává na stranu i fanoušky v ochozech. A byla ráda, že dělá radost i svým nejbližším doma v Česku. "Na každý zápas vstávají a dívají se. Dělám jim radost, nevstávají zbytečně. Dodávají mi energii a já jim to takovými výsledky můžu vracet," děkovala na dálku z Austrálie za podporu.

Ve čtvrtfinále se poprvé v kariéře utká s Američankou Madison Keysovou. "Hraje opravdu silově. Je ráda agresivní, dobře podává a trefuje forhend. Musíme najít způsob, jak to eliminovat a jak jí vnutit mou hru," plánovala.

Aktuálně 51. hráčka světa Keysová už byla sedmičkou žebříčku WTA a před pěti lety si zahrála finále US Open. O Krejčíkové měla semifinalistka v Austrálii z roku 2015 jen slova chvály. "Tenis v jejím podání vypadá tak lehce," složila Keysová české soupeřce poklonu a dodala: "Vypadá to, že je jedno, co hrajete, ona vždy najde cestu a zabuduje do hry nový plán. Navíc je výbornou deblistkou, umí chodit dopředu a než se nadějete, využije situace a je na síti. Bude to nadmíru těžké."

Ještě předtím čeká Krejčíkovou souboj o čtvrtfinále ve čtyřhře. S Kateřinou Siniakovou se turnajové jedničky a loňské finalistky úvodního grandslamu sezony utkají v pondělí v Melbourne v Kia Areně ve třetím kole s americkou dvojicí Danielle Collinsová, Desirae Krawczyková.

Zopakuje senzační double?

Krejčíková tak může zopakovat senzační double z loňského Roland Garros, kde ovládla dvouhru i čtyřhru. Má tak šanci stát se světovou jedničkou v obou žebříčcích, což naposledy dokázala legendární Martina Hingisová před 22 lety. "Tohle vůbec neřeším, soustředím se jen na zápasy," odvětila Krejčíková.