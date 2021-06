Krejčíková si vysloužila chválu především díky pondělnímu výkonu, kdy deklasovala Američanku Sloane Stephensovou 6:2 a 6:0. V boji o semifinále ji nyní čeká talentovaná Coco Gauffová. „Ta je určitě agresivnější než Sloane Stephensová, má pravděpodobně také více sil, ale myslím si, že pro Krejčíkovou pondělní vítězství znamená obrovské zvýšení sebedůvěry," poznamenal Wilander.

Achievement unlocked ?@BKrejcikova needs just over an hour to dismantle Stephens 6-2, 6-0 and reach her first Grand Slam singles quarter-final. #RolandGarros pic.twitter.com/tyJCG9Rzjt