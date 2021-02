Na svobodu se tenistka Barbora Krejčíková dostala ze čtrnáctidenní karantény v australském městě Melbourne v noci z pátku na sobotu, od té doby stihla pár tréninků a dokonce i první dva zápasy v turnaji před pondělním startem Australian Open.

Tenistka Barbora Krejčíková má za sebou v Austrálii už první zápasy. | Foto: Facebook B. Krejčíkové

Jenže ještě v ten den měl hotelový zaměstnanec pozitivní test na Covid-19 a všechny turnaje se přerušily. Nejen tenistka z Ivančic na Brněnsku se ocitla opět v nejistotě. „Vždycky je to šok, že se vlastně něco takového děje, a nevím, jak si co naplánovat. Snažím se ale tomu co nejlíp přizpůsobit a hlavně nad tím moc nepřemýšlet,“ uvedla pro Deník Rovnost pětadvacetiletá Krejčíková, jejíž kontrolní koronavirové testy vyšly negativně.