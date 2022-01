Vítězka Roland Garros Krejčíková hrála Australian Open potřetí v kariéře a postupem do čtvrtfinále si vylepšila své maximum. Předtím dvakrát vypadla ve druhém kole. Krejčíková má ještě šanci ve čtyřhře, v které už jsou s Kateřinou Siniakovou také ve čtvrtfinále.

Zpočátku prvního setu působila Krejčíková lehce nervózně, ale ve druhé hře odvrátila brejkbol a začala od základní čáry Američanku přehrávat. Ve druhé hře nevyžila dva brejkboly a v páté další čtyři. Vzápětí přišla o podání (2:4) a za stavu 2:5 se nechala ošetřovat a změřit si tlak.

Krejčíková si hru na velkých kurtech užívá. O tom jsem vždy snila, přiznává

"Něco mě trápilo a necítila jsem se dobře Bylo to vedro v kombinaci s nějakými fyzickými problémy, ale nechci o tom moc mluvit, protože nechci brát Madison vítězství," řekla Krejčíková.

Od té doby se hůře pohybovala, snažila se míče rychle ukončovat, aby se nehrály dlouhé výměny. Ve druhé sadě rychle prohrávala 0:3, sice snížila na 2:3, ale pak už nestačila.

Keysová je na vedro zvyklá

Problémy Krejčíkové připomínaly její zápas z loňského US Open. V osmifinále v New Yorku porazila Španělku Garbiňe Muguruzaovou, ale několikrát se nechala ošetřit, ztěžka dýchala, měla závrať a do šatny po postupu odešla z kurtu v doprovodu lékaře a fyzioterapeutky.

Zbabělí Australané? Nechají si diktovat od Číňanů, rozzlobila se Navrátilová

Na Floridě žijící a trénující Keysovou počasí nijak netrápilo. "Trénuju v létě v Orlandu a to je v té době asi nejrozpálenější místo na zemi. Jsem na vedro celkem zvyklá, protože se v tom celou dobu připravuju, což je pro mě rozhodně bonus. I když v létě si někdy přeju, abych tam nežila a byla někde, kde je příjemněji," řekla Američanka, jež v Melbourne zažívá restart po nevydařeném loňském roce.

Australian Open ve dvouhře z českých rodaček dvakrát ovládla Hana Mandlíková (1980 a 1987). Legendární Martina Navrátilová uspěla třikrát, ale už jako Američanka.