/FOTO, VIDEO/ Tak dramatickou finálovou zápletku ponětovický Turnaj osobností, novinářů a sponzorů v karambolovém kulečníku nepamatuje. A to se uskutečnil již jubilejní třicátý ročník klání, které od roku 2010 nese název Pohár Karla Lázničky.

30. ročník kulečníkového turnaje osobností v Ponětovicích. | Video: Sabir Agalarov

V duelu o první místo se utkali herec Václav Svoboda a fotbalový trenér Petr Uličný. Zápas skončil remízou, vítěze neurčila ani čtyři prodloužení. Až v tom pátém uspěl Svoboda. „To je poprvé v historii, co se takhle bojovalo o první místo,“ pronesl předseda pořádajícího Billard Clubu Ponětovice Vladimír Burian.

Třetí příčku obsadil obhájce prvenství Petr Bubniak, pětinásobný mistr světa v nohejbalu, na čtvrté příčce při své premiérové účasti v Ponětovicích skončil herec Vladimír Polívka.

Mezi osobnostmi tradičně nechyběli například legendy hokejové Komety Jaromír Meixner a Ivo Winkler, bývalí skvělí fotbalisté brněnské Zbrojovky Karel Kroupa, Karel Jarůšek či Jan Kopenec, mistr světa v kolové Miroslav Kratochvíl nebo modřičtí nohejbalisté Lukáš Rosenberk, Jakub Pospíšil a jejich trenér Petr Gulda.

Své umění v kulečníku předvedla také Aneta Hovorková, mistryně České republiky v maratonu na horském kole do 23 let. „Omlazujeme a konkurence každý rok vzrůstá, novici zapadli velmi dobře do kolektivu, nechyběli ani staří matadoři, byla to po všech stránkách úplná bomba,“ těšilo Buriana.