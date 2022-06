Windsurfingová elita se na konci května sjela na Balaton, kde pořadatelé připravili letošní mistrovství světa v kategorii Raceboard. „Když mistrovství hodnotím, tak je to zatím můj nejlepší výsledek. Už jsem jednou skončil třetí na mistrovství Evropy, ale tohle je pro mě ještě víc,“ lebedí si Kučera.

Každý z účastníků odjel na mistrovství dvanáct rozjížděk, přičemž dvě nejméně povedené mohl vyškrtnout. „Teoreticky tak můžu v jedné jízdě skončit i třicátý a nic se neděje, protože ji můžu vymazat. Ale já si letos nemůžu nic vyčítat, vyškrtl jsem jen jízdy, kdy jsem byl pátý a čtvrtý,“ hodnotí závodník Rapidu Brno.

Snový víkend. Brněnská kanoistka Němcová je světová šampionka

Mistrovství světa se letos zúčastnilo méně sportovců než obvykle. „Částečně je to asi zaviněné covidem, částečně strachem z války. Ale dorazilo méně lidí, většinou se nás na šampionátu vždy sejde okolo stovky,“ vyčísluje. A Kučera zaostal jen za suverénním Patrikem Pollákem ze Slovenska. „Tentokrát jsem na něj neměl. Ale už jsem ho v kariéře asi dvakrát porazil, takže určitě to v mých silách je,“ usmívá se.

Zatímco v dřívějších letech se mistrovství konala v přímořských lokalitách, letošní poměry byly Kučerovi příjemnější. „Balaton mi tak trochu připomíná česká jezera, takže podmínky byly podobné jako při tréninku v Česku. Nepanovalo tam vyloženě mořské počasí, byly menší vlny a poměrně poryvový vítr, jako je často u nás. Jen nás trochu potrápilo počasí, byly i bouřky,“ vypráví.

Kučera vyhrál dvě rozjížďky ze dvanácti, při obou vítězných jízdách foukal střední vítr, který má Brňan při závodech rád. „Byl to vítr o rychlosti tak pět až osm metrů za sekundu. Tedy takový vítr, že už jezdíme ve skluzu a já mám pak mírnou váhovou výhodu oproti soupeřům, protože vážím o trochu víc. Váhový ideál na windsurfing je pětasedmdesát kilogramů a já mám jednaosmdesát kilo, takže mám malou výhodu, když je silnější vítr. Při slabším větru zase lehce ztrácím,“ líčí.

OLYMPIÁDA MU TĚSNĚ UNIKLA

Kategorie Raceboard, které se Kučera věnuje, byla do roku 2008 olympijskou třídou, od olympiády v Pekingu se však pod pěti kruhy závodí jen v třídě Sailboard. „Vybavení v této olympijské kategorii stojí spoustu peněz a člověk by nemohl dělat nic jiného. Pro ně je to práce na plný úvazek, musíte být na každých závodech, pořádně trénovat, aby vaše výkony za něco stály. A já už mám rodinu a jinou práci. Takže se pořád snažím trénovat poměrně naplno, ale už windsurfing beru spíš jako koníček,“ shrnuje.

Zkušený závodník se tak olympiády nikdy nezúčastnil, i když před hrami v Pekingu byl od nominace velmi blízko. „Byl jsem tehdy na předolympijské regatě, což bylo rok před olympiádou. Už jsem i počítal s tím, že do Pekingu pojedu, ale nakonec mi na Novém Zélandu nevyšla olympijská kvalifikace. Tehdy se tam dostalo jen třicet lidí a kvůli následné změně olympijské kategorie tím moje olympijské naděje skončily. Ale alespoň si účast pod pěti kruhy vybojoval můj kamarád Karel Lavický, který se na olympiádu dostal už třikrát,“ zmiňuje Kučera.

Rosice porazily béčko Slovácka. Od historického úspěchu je dělí jen dva zápasy

Přestože olympijské sny jsou už dávno pryč, pětatřicetiletý windsurfař má stále své sportovní cíle. „Vždy se snažím co nejlépe připravit na mistrovství světa, nakoupit před ním dobré vybavení a umístit se tam co nejlépe. Ale i v závodech Českého poháru jezdí tak patnáct závodníků na slušné úrovni, takže se tam naháníme mezi sebou. A když pak přijedeme na mistrovství světa, tak se často umisťujeme na předních příčkách, takže zase tak špatní nejsme,“ upozorňuje Kučera.

O budoucnost windsurfingu pak Kučera nemá obavy. I díky nástupu nové kategorie s názvem Foil. „Právě tahle třída náš sport hodně zpopularizovala, hodně lidí začalo jezdit a i mladé nováčky to docela baví, protože se vše hodně zrychlilo. Ale samozřejmě člověk do toho nějaké finance musí vložit, trénink je pak náročný i časově. I tak si myslím, že celkově jde popularita windsurfingu nahoru,“ uzavírá.

JAKUB TRUČKA