Baseballový klub Draci Brno (v tmavém) porazil v šesti zápasech brněnské Hrochy a slaví třiadvacátý titul.Zdroj: Hroši Brno/Lenka Brožová

CHUŤ PO ODVETĚ. Na prohry nejsou Draci příliš zvyklí. A už vůbec ne v nejdůležitějších zápasech sezony. Do letošního ročníku postoupil nejúspěšnější historický celek do finálové série šestadvacetkrát a hned dvaadvacetkrát slavil titul. Loňský rok však patřil mezi ty neúspěšné, Draci totiž nestačili na klub Arrows Ostrava. O to větší měli nyní chuť po vítězství. „Je to teď taková úleva. Minulý rok jsme prohráli ve finále a vždy ten titul, který získáte po loňském neúspěchu, je o to speciálnější. Dáváte do toho totiž mnohem víc, abyste se dostali zpátky na trůn,“ nastínil kapitán Draků Jakub Hajtmar.

Draci totiž vždy měli úspěch v krvi. V rozmezí let 1995 až 2010 ovládli všechny ročníky, další titulové korálky navlékali i v minulém desetiletí. Jenže vládnout českému baseballu je čím dál tím těžší. „Myslím si, že už není možné extralize dominovat tak, jak se nám to dařilo dřív. Pokud bychom do toho dávali hodně peněz a přiváděli výjimečné cizince, tak možná, ale to není cesta,“ sdělil Čapka.