„Pořád na tu zkušenost rád vzpomínám a pokud se naskytne další příležitost, určitě do toho půjdu znovu, protože je super nahlídnout i do světa modelingu,“ zmínil brněnský rodák.

Místo pokynů od fotografů tak téměř nepřetržitě poslouchal na ledě rady od italského trenéra Mattea Zanniho. „Bruslení je určitě těžší jak fyzicky, tak psychicky. Focení zatěžuje spíš jen hlavu, protože není snadné někde celý den trčet a vyrovnat se s náporem, abych vypadal pořád překrásně. I když to je podobné i u krasobruslení,“ pravil s úsměvem Taschler.

ŽIVĚJŠÍ KOLEKCE

Přesto dvaadvacetiletý reprezentant zapózoval aspoň v zimní kolekci české výpravy pro olympijské hry v Pekingu, kde se představí společně se svou sestrou a zároveň taneční partnerkou Natálií. „Mně se oblečení moc líbí, protože oproti předchozí je tato kolekce víc barevnější a živější. Opravdu nemůžu říct ani popel a na vlastní oči je ještě hezčí než na fotkách,“ vyprávěl nadšeně.

Nadějný český pár dřel před vrcholnou akcí nedaleko italského Bolzana. „Hned po kvalifikaci na olympiádu jsme si nastavili přesný plán, který jsme dodržovali. Počet hodin zůstal stejný, ale i tak toho bylo opravdu dost. Trochu jsme měnili choreografie, dolaďovali programy a zapracovali víc na kondici,“ popsal náplň tréninků.

Vánoce strávili sourozenci Taschlerovi v Itálii a přes svátky dostali jen dva dny volna. „Se ségrou jsme spolu každý den čtyřiadvacet hodin, víc už to snad nejde,“ usmál se Filip a pokračoval: „Na Vánoce za námi přijela mamka, jinak jsme tady jen s dalšími páry. Jsme taková trenérská rodina.“

Pro něj i Natálii půjde letos vůbec o první účast na olympiádě, na kterou se probojovali už na konci loňského září. „Před odletem do Pekingu jsme vyplňovali neustále nějaké papíry skrz testování a pravidla v Číně, kolikrát mi to přišlo až nekonečné. Už jsem ale spokojený, nervozita šla pryč a těším se čistě jen na závod,“ uvedl Taschler, jenž odletěl do dějiště her už ve čtvrtek.

A s jakým cílem se talentovaná dvojice na olympiádě představí? „Chceme si to užít a vůbec nemyslíme na výsledek. Bereme to jako zkušenost, vždyť budeme trénovat na ledě s nejlepšími páry světa, které zabojují tento rok o medaile. Doufám, že z toho načerpáme co nejvíc informací, abychom je mohli v budoucnu co nejlíp zúročit,“ podotkl Taschler.

Je zřejmé, že nyní čeští krasobruslaři narazí na větší konkurenci než na lednovém evropském šampionátu, kde skončili jedenáctí. V Číně poprvé naskočí do závodu už v pátek v týmové soutěži.