Legenda Divín. Před 60 lety Československu vybruslil první olympijskou medaili

To to letí. Dnes je to přesně šedesát let, kdy Československo zásluhou Karola Divína získalo vůbec první olympijskou medaili v krasobruslení.

Krasobruslař Karol Divín. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Nyní již čtyřiaosmadesátiletý Divín získal stříbrnou medaili na hrách ve Squaw Valley v roce 1960. I když se narodil v Budapešti v Maďarsku, tak reprezentoval právě Československo a už přes padesát let žije v brněnské městské části v Kohoutovicích. Ponětovice mají dalšího kulečníkového šampiona. Poprvé slavil Hošek Přečíst článek ›

Autor: Redakce