Myšlenky na konec kariéry nosila v hlavě delší dobu. „Zvažovala jsem to už loni. Když pak ale sezona tak nešťastně skončila (soutěžní ročník byl předčasně ukončen kvůli pandemii koronaviru - pozn. red.), řekla jsem si, že to ještě letos zkusím vymáčknout,“ popisuje zkušená forvardka.

Do letošní extraligové sezony tak šla s vědomím, že bude její poslední. „Rozhodování bylo náročné, ale florbal už mě strašně vyšťavoval. Fyzicky i psychicky. Takže když jsem holkám po posledním zápase řekla, že končím, na jednu stranu se mi strašně ulevilo. Zároveň to ale není vůbec snadné, protože jsem hrála dlouho a budu si zvykat na nový režim,“ uvědomuje si.

K prodloužení kariéry ji nenalomilo ani povstání týmu v play-off, ve kterém Židenice snížily stav čtvrtfinálové série s pražským Tatranem z 0:3 na 2:3 a v šestém duelu padly až po nájezdech. „Další rok už čekat nechci. Bohužel mi semifinále asi není souzené. Jsem zklamaná, protože jsme znovu skončily těsně před jeho branami. Na druhou stranu je letošní play-off pro holky jasný důkaz toho, že to jde. Mají na čem stavět,“ těší dlouholetou oporu týmu.

Po posledním utkání měla pro spoluhráčky připravené šampaňské, rozlučka ji ale teprve čeká. „Zatím jsme ji nestihly. Možná se teď sejdeme a zapijeme rovnou celou sezonu, když se konečně začínají rozvolňovat koronavirová opatření,“ vyhlíží.

S florbalem začínala u městského konkurenta Bulldogs, v roce 2008 ale přestoupila do Židenic, za které nastupovala až doposud. Pouze před čtyřmi lety si na jednu sezonu odskočila do Švýcarska. „Parta v Židenicích mi přirostla k srdci, takže se mi nechtělo odcházet do jiného extraligového týmu. Nikdy jsem nad přestupem vážněji nepřemýšlela,“ přibližuje židenická patriotka.

Ta si v únoru připsala jubilejní 300. start za A tým Židenic. V uplynulých sezonách si navíc držela pozici nejstarší hráčky v kabině před o rok mladší Martinou Valehrachovou. „Zatím jsme se o tom spolu nebavily, ale je jasné, že po mně přebere štafetu. Už teď nás mladší holky házely do stejného pytle, takže je zvyklá,“ směje se Dernerová, která si v osmnácti zápasech základní části připsala deset branek a osm asistencí a stala se třetí nejproduktivnější hráčkou týmu.

Florbalová dlouhověkost židenické opory je v domácím prostředí výjimečná. V aktuální sezoně se na soupiskách extraligových celků objevilo jen šest hráček starších než Dernerová. Z toho tři gólmanky. „Před lety by mě nenapadlo, že si kariéru tak protáhnu. Je to tím, že mě florbal strašně bavil a naplňoval. Ještě ve třiceti jsem si konec nedokázala představit. Až teď cítím, že to bolí,“ říká ofenzivní stálice Židenic která na konci srpna oslaví šestatřicáté narozeniny.

Na jaký okamžik bude vzpomínat nejvíc? „Takových je spousta, ale nezapomenu na první postup do play-off. Už je to pár let (v sezoně 2011/2012 – pozn. red), ale byl to skvělý zážitek. Slavily jsme tehdy hodně dlouho,“ culí se.

Svou extraligovou kapitolu po sezoně uzavřela, připouští ale, že se v budoucnu na hřišti možná znovu objeví. „V tomhle okamžiku jsem florbalku pověsila na hřebík, ale co bude dál ještě nevím. Myslím, že mi bude florbal za chvíli zase chybět, takže se možná čas od času ještě někde vyvětrám s hokejkou. Už ale jen pro zábavu,“ dodává.