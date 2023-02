První závody jel Mičánek na blátě v autokrosu. „Půjčil jsem si buginu a díky tomu si mě pak na vojně vytáhli od rakeťáků z Neslovic do Nitry, kde se rodil autokrosový oddíl,“ vzpomíná jubilant na kariéru, která odstartovala na začátku sedmdesátých let. Sám říká, že autokros nikdy jezdit nechtěl, ale bylo to „pořád lepší než vojna na stráži se samopalem.“