Nyní na české scéně není silnějšího soupeře než Nymburk. Středočeši se radovali ze zlatých medailí v Národní basketbalové lize už šestnáctkrát v řadě, v této sezoně se dostali podruhé za sebou mezi osm nejlepších týmů v evropské Lize mistrů. „Všichni to vidí, a proto je pro ně Nymburk dopředu vítěz. My ale nevypustíme ani jeden zápas, i když nás spoustu fanoušků basketu odepsalo,“ pronesl brněnský křídelník Jakub Nečas.

Program Basketu v semifinále:

1. zápas: Nymburk – Basket Brno

úterý v 17.15

2. zápas: Nymburk – Brno

středa v 17.00

3. zápas: Brno – Nymburk

neděle v 18.20

*série se hraje na tři vítězná utkání

Jihomoravané v tomto ročníku sehráli s Nymburkem v základní části vyrovnané duely. Kolem Vánoc mu podlehli 76:86 a 92:101. „Brno má teď vítěznou sérii a jeden zápas může vyhrát. Nevěřím ale, že se Nymburk dopustí tolika fatálních chyb a ztratí tři utkání. To by musel být veliký zkrat. Jako Brňák bych si ho ale samozřejmě přál,“ poznamenal s úsměvem sedmapadesátiletý Okáč.

Svěřenci kouče Lubomíra Růžičky postoupili do semifinále play-off přes USK Praha, který porazili 3:2 na zápasy. „To bylo úžasné, taková krásná utkání. Hrozná škoda, že na ně nemohli přijít diváci. V té sérii se projevilo, že Brno mělo širší lavičku. V posledním zápase bylo evidentní, že USK došly síly,“ podotkl Okáč.

Tímto postupem už Brno vyrovnalo nejlepší výsledek za posledních čtrnáct let. V minulé sezoně se přitom nacházelo ještě na úplném chvostu ligové tabulky.

„Po těch smutných letech pro brněnský basket je tady vidět vzestup. Teď je euforie, že se postoupilo dost vysoko a pro Brno jde o velkou vzpruhu. Je ale důležité, aby to nebyl zase jen výlet na vrch, ale zajistily se i další sezony,“ zdůraznil Okáč, stříbrný medailista z mistrovství Evropy v roce 1995.

A co považuje za nejvýznamnější faktor úspěchu Brňanů v této sezoně? „Dobře poskládaný tým,“ odpověděl jasně Okáč.

Za jeho složením stojí především pětatřicetiletý trenér Růžička, který převzal mužstvo v červnu před dvěma lety. „Brnu tehdy nikdo nevěřil, měli jsme start do sezony 0:12, vedení mě podrželo a přijalo filozofii, kterou jsem mu představil. Dostával jsem obrovskou podporu, že ta práce, kterou odvádím, je dobrá,“ pravil Růžička.

Zajímavost:

Za Nymburk ve svých devětatřiceti letech stále nastupuje bývalý brněnský hráč Petr Benda. Na jižní Moravě působil v letech 2001 až 2007. „Je dobře, že se basket v Brně vrátil do bojů o medaile. Město si to zaslouží a je dobře, že to tam někdo takto pozvedl. Doufám, že to nebude jen krátkodobé, ale že to potrvá více let,“ řekl jihlavský rodák.

Ten v Basketu přispěl i k založení projektu Next Generation, jenž se zaměřuje na výchovu talentů. „Měl jsem s trenérem Růžičkou pár jednání ohledně mládeže a působil na mě jako člověk, který žije basketbalem a dává mu všechno. Je jako motor, který kluky hecuje,“ líčil Okáč, který vede mládež v klubu Tygři Brno.

Růžička je podle vlastních slov maximalista. „Věřím jedné věci, a to je práce. Někdy mě musejí lidi v mém okolí krotit, protože jsem přísný na hráče a chci po nich maximální soustředění každý trénink v sezoně. Byly ale momenty, kdy jsme nehráli dobře a věděl jsem proč. Ta struna byla natažená až moc, ale v posledních měsících jsem zvolnil a bylo vidět, že se ta lehkost dostavila,“ přiznal Růžička po posledním duelu s USK Praha.

V jakém rozpoložení se jeho tým nachází nyní, se ukáže už v úterý od čtvrt na šest večer, kdy v Nymburku začne první duel semifinálové série. Ta se hraje na tři výhry. „Uděláme všechno pro to, abychom pro Nymburk byli co nejtěžším soupeřem,“ burcoval brněnský pivot Jakub Krakovič.

Legendární brněnský basketbalista Jiří Okáč (vpravo) s hercem Ivanem Trojanem.Zdroj: Deník/ Redakce