Ve druhé čtvrtině ztrácely dokonce patnáct bodů, přesto se basketbalistkám Žabin Brno podařilo manko dotáhnout a trojkou v poslední minutě poslaly úvodní eurocupový duel se španělským celkem Cadi La Seu do prodloužení.

Ke knihu ke třicetiletému výročí založení klubu Žabiny Brno slavnostně pokřtily Ivana Večeřová, Hana Horáková a Romana Hamzová (zleva). | Foto: Deník/Sabir Agalarov

V něm se však domácí hráčky na Rosničce musely sklonit, prohrály 76:82. „Máme potenciál pro zlepšení, ale musíme trénovat a trénovat. Musíme zůstat pozitivní, EuroCup je rychlý a domácí prohru si prostě musíme vzít někde zpátky,“ uvedl hlavní brněnský trenér Viktor Pruša.

Jeho tým se teprve dává dohromady. „Chyběla Peťa Záplatová, Eliška Hamzová se po nemoci musí stále držet minutově dole, Lopez Sénéchal přiletěla v neděli večer a má za sebou čtyři tréninky,“ dodal.

Žabiny většinu zápasu dotahovaly ztrátu, basketbalistky španělského celku od prvních minut navyšovaly vedení i proto, že se Brňankám nedařila střelba. Za první půli nedaly ze šesti pokusů ani jednu trojku. Ve druhé čtvrtině sice zlepšily kombinaci, ale stále zaostávaly zejména na doskoku a jejich ztráta narostla až na patnáct bodů.

Po změně stran začaly Žabiny snižovat, signálem byla první trojka Nikoliny Kneževičové ve 23. minutě. Poprvé šly domácí hráčky do vedení ve 28. minutě, ale ve čtvrté čtvrtině se do brejku opět dostaly Španělky.

Trojka Natálie Stoupalové půl minuty před koncem sice znamenala prodloužení, ale v něm přesněji střílel soupeř, který zvítězil 82:76. „Strašně těžký zápas. Rozehrály jsme to výborně a myslely jsme si, že už to budeme jen nějak korigovat. Pak se Žabiny dostaly zpátky do hry a my se toho zalekly. Rozhodlo, kdo udělal méně chyb, mohl opravdu vyhrát kdokoliv a jsem ráda, že jsme to nakonec byly my,“ oddechla si slovenská pivotka španělského celku Veronika Remenárová, která dřív nastupovala i za KP Brno.

Před začátkem utkání došlo ke slavnostnímu křtu nové knihy s názvem 30 let s Žabinami, která mapuje třicetiletou historii klubu. Zúčastnily se jej legendární hráčky Romana Hamzová, Hana Horáková a Ivana Večeřová.

Ve druhém zápase skupiny A už ve středu porazil francouzský tým Flammes Carolo řeckou Eleftheriu 108:42.