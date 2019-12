Lezec Adam Ondra se už raduje z postupu na olympijské hry v Tokiu. Na kvalifikačních závodech v Toulouse postoupil z prvního místa do osmičlenného finále, ve kterém bude ve hře šest účastnických míst. Mezi postupujícími jsou ale také dva Japonci a pořadatelská země příštích her už dvě místa získala na mistrovství světa. Šest postupových míst by tak měli obsadit zbývající finalisté. A Ondra už na sociálních sítích oznámil, že má Tokio jisté.

Český lezec Adam Ondra | Foto: ČTK

"Je to úleva, že to vyšlo. Byl to tlak, kterému se nedalo vyhnout, ale slušně jsem se s tím popasoval," pochvaloval si pak v nahrávce pro ČTK. "Sice je šest míst do Tokia, ale vzhledem k tomu, že byli připuštěni Japonci, kteří už na olympiádě jsou, a dva z nich jsou v tom finále, tak je nás tam šest Nejaponců a mělo by nás šest rovnou postupovat do Tokia. Takže sobotní finále bude spíše za odměnu a moc se na to těším," vysvětlil.