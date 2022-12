Vítězství mě překvapilo, absolutně jsem nepočítal, že můžu být první, když jsem viděl, že Adam Ondra letos získal na mistrovství Evropy tři medaile. Měl jsem doma putovní pohár a organizátoři ho chtěli dopředu odevzdat. Vůbec jsem nepočítal, že bych mohl obhájit.

Takže vám ho mohli rovnou nechat.

Prohodili štítek a zase mi ho dali. (úsměv) Když jsem viděl výsledky ostatních, sice jsem myslel, že budu někde výš, ale ne že se mi podaří obhájit. Dokonce jsme s Kometou Brno vyhráli v kolektivech, takže sezona pro nás byla úspěšná celkově. Je velice důležité, když všichni vidí, že finanční podpora od města se vyplácí a jsme schopní dovézt medaile. Není to samozřejmě jen o podpoře města, ale také Jihomoravského kraje a Olympu Centra sportu Ministerstva vnitra.

V sezoně jste posbíral čtyři velké medaile, takže ji považujete za úspěšnou?

Při vítězství na světovém poháru v Baku jsem střelil světový rekord, dařilo se i na dalších závodech, každá sezona se tak nepovede. Jsem rád za jednu velkou medaili, ale získat tři individuální, to je super. Nějaké závody jsme přitom vynechávali, takže ani nebylo tolik šancí a mohlo to být možná lepší. Neuspěl jsem na jediném závodu, na světovém pohrána v Lonatu jsem prohrál rozstřel o finále. Jinak jsem z každého, kterého jsem se zúčastnil, dovezl medaili. Neberu tuhle sezonu jako tu olympijskou, ale i tak je výjimečná.

Jak vnímáte egyptský bronz z finále světového poháru?

Samozřejmě jsem rád za bronzovou medaili. Už to byla doba od posledního závodu u nás, v České republice nepanovaly vhodné teploty, takže jsme nemohli nastřílet takový objem, jaký bylo potřeba. Na prvním tréninku v Káhiře bylo snad pětadvacet stupňů, což je proti České republice strašný rozdíl. Hned jsme stříleli jinak a po tréninku to vypadalo, že to může v závodě jít podle plánu.

Po šestém místě v kvalifikaci jste ovládl čtvrtfinálovou skupinu, jenže v semifinále vám vystavil stopku Josip Glasnovič z Chorvatska, s nímž jste prohrál až v rozstřelu.

V takové fázi už žádný soupeř není slabý, ale narazil jsem na toho nejlepšího, světového rekordmana a olympijského vítěze Josipa Glasnoviče. Náš souboj byl tak vyrovnaný, že položka nerozhodla, museli jsme do rozstřelu, kde jsem sedmý terč minul, takže postoupil Josip. Bylo to nakonec o jednom terči.

Lipták v roce 2022

zlato na světovém poháru v Baku

zlato na mistrovství Evropy v Larnace

stříbro v soutěži týmů na mistrovství světa v Osijeku

bronz na Prezidentském poháru v Káhiře

nejlepší sportovec města Brna

třetí nejlepší sportovec resortu ministerstva vnitra

Který vám nesedl?

Oba dva jsme minuli třetí terč, takže se šlo dál, jenže já minul sedmý, který on trefil. Shodou okolností na olympiádě v Tokiu taky rozhodl sedmý terč, tehdy v můj prospěch, ale tady byl pro mě sedmý nešťastný.

Bronz jste bral společně s Talalem Rašídím z Kuvajtu, nebyl v plánu vzájemný duel?

Prezidentský pohár jakožto finále světového poháru má jiná pravidla než jiné závody, takže se nerozstřelovalo a dva lidi skončili na třetím místě.

Vzhledem k nastupující zimě u nás jste cítil tréninkové manko?

Máme horší povětrnostní podmínky, nastupuje zima a když je pět stupňů, pocítíte to. Nestřílíme v krátkém tričku, naopak máme několik vrstev na sobě. Na zbrani ladíme každý milimetr a je to jiné, pokud se třepete zimou. Na tréninku nestrávíme tolik času, kolik potřebujeme, místo tří dnů v týdnu byl jen jeden zkrácený trénink na udržení. Jsem rád, že to máme za sebou a na prosinec i leden můžu sportovní zbraň hodit do trezoru.

Místo ní vezmete mysliveckou?

Ano. Teď je období přikrmování zvěře a lovení bažantů, zajíců, divočáků, na to se těším. Odreaguji se někde v lese při lovu ve společnosti kamarádů.

V lese vám zima tak nevadí?

Tam se můžeme nabalit do speciálního spacáku, který je do minus dvaceti, obuju si boty do stejné teploty. Dám si čaj a sedím na zateplené kazatelně. Taky jsme někdy seděli v minus sedmnácti jen na žebříku na sedačce opření o strom a dá se to. Jsme takoví blázni.

A teď už se těšíte na vánoční svátky?

Když jsem byl pryč, manželka mi posílala fotky, že doma napadl sníh, který sice nevydržel, ale už s děckama chodí bruslit a dělají sporty, které k zimě patří. Stihl jsem aspoň nazdobit světýlka na stromeček před barákem, takže už bliká. Vánoce se blíží a těším se na procházky, čajíčky a tak dále.