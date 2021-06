Nezacházej slunce, nezacházej ještě… Popěvek známé české písně od Pavla Lohonky Žalmana si měl zazpívat brokový střelec Jiří Lipták. Horší viditelnost ve večerních hodinách, kdy střílel finále evropského šampionátu v chorvatském Osijeku, ho možná připravila o zlato v disciplíně trap.

Brokový střelec Jiří Lipták vybojoval na mistrovství Evropy v Osijeku stříbro v trapu. | Foto: Vladimír Štěpán

Lipták bral stříbro a zkompletoval sbírku medailí z posledních tří kontinentálních šampionátů. „Je to moje desátá velká seniorská medaile. Už jsem v chlapech devatenáct let, takže vychází jednou za dva roky. Kdybych ji měl každý týden, asi se toho člověk přejí, ale takhle to je pořád krásné a užívám si ji,“ hlásil přímo z Chorvatska střelec brněnské Komety.