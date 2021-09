Lipták v prestižním brněnském podniku obhájil loňský triumf. „Jsem za to vděčný, není to malý závod, vždy se sejde hodně kvalitních střelců. V originálním termínu v květnu se hlásí ještě víc střelců, než dovoluje kapacita, takže se musí odmítat, každý si dojede vyzkoušet formu před velkým závodem. Tentokrát nebyl závod plně obsazený, scházelo nám asi deset lidí do kapacity, ale na to že je podzim a většina střelců má po sezoně, je to super úspěch,“ radoval se Lipták.

V kvalifikaci trefil 120 ze 125 terčů. Stejně jako nakonec druhý Slovák Michal Slamka a čtvrtý Jan Borkovec. Pouze tři chyby udělal Vladimír Štěpán, jenž ve finále bral až třetí pozici. „Nepasoval jsem se před závodem do role favorita, byl bych rád, kdybych se dostal aspoň do finále. Čas na tréninky moc nemám, šidil jsem je, takže jsem myslel, že dopadnu hůř. Nakonec je sto dvacet super výsledek i vzhledem k podmínkám, které jsou na podzim, každý je utahaný, sluníčko bývá jinak položené, tělo nefunguje jako ve Španělsku, kde je třicet pět stupňů. Počasí ovšem vyšlo skvělé. Na velkých závodech jako mistrovství světa je sto dvacet průměrný výsledek, nic by neznamenal, ale podařilo se mi z toho dostat maximum. Jde o jeden z prestižních závodů, kdy nikdo nic nepodcení a má úroveň,“ řekl brokař, jenž žije v Rajhradicích na Brněnsku.

Také v Soběšicích cítil, že soupeři chtějí pokořit olympijského vítěze. „Každý chce získat můj skalp, ale to je taky můj hnací motor dopředu, nechci to nikomu nechat a číst články s tučným titulkem, že někdo porazil olympijského vítěze. Samozřejmě se to stane, jsem z masa a kostí, olympijské zlato mi nic nezaručuje, ale člověk se snaží prokázat, že ho nemá zadarmo a nebyla to náhoda,“ poznamenal devětatřicetiletý střelec.

VÝSLEDKY

Memoriál Miloslava Bednaříka v trapu

Muži: 1. Lipták (ČR), 2. Slamka (Slov.), 3. Štěpán (ČR).

Ženy: 1. Bernadettová (Maď), 2. Špotáková, 3. Rehák Štefečeková (obě Slov.)

Memoriál Bronislava Bechyňského ve skeetu

Muži: 1. Slavíček, 2. Zámečník, 3. Tomeček (všichni ČR)

Ženy: 1. Kopčanová (Slov.), 2. Šumová, 3. Šindelářová (obě ČR)

Sice stihl krátkou dovolenou, ale už by potřeboval delší odpočinek, který mu nedovolují povinnosti a také blížící se finále Světového poháru. „Cítím, že potřebuji volno. Předchozí mistrovství republiky jsem chtěl odstřílet z povinnosti ke klubu, navíc bylo doma. Kdybych nejel na finále svěťáku, už bych odpočíval a zahájil přípravu na další sezonu až koncem ledna, ale takhle mi to nedá a musím závody absolvovat. Už však nemám klid, kdy jsem se zašil bokem, teď se věnuji fanouškům, poskytnu fotky, podepíšu a rozdám kartičky, pokecám s lidmi a rázem jdu na další položku. V neděli po závodě už jsem byl hodně unavený, šel jsem natvrdo spát v devět večer, přitom chodím před jedenáctou, už to na mě dolehlo. V pondělí jsem měl další povinnosti na škole v Újezdu u Brna, kde jsem zahájil sportovní den, ukázal medaili a měli jsme besídku,“ poznamenal Lipták.

Ovšem nejen školáci jsou zvědaví na olympijského šampiona. Příští týden míří do domova důchodců v Modřicích. „Domluvili jsme hodinovou besídku. Je fajn, že i starší lidé si chtějí vyslechnout zážitky z olympiády. Musíme si vážit starších lidí a jsem rád, že je zajímá náš sport, mohu ho popsat i těm, kteří ho neznají,“ řekl střelec brněnské Komety.

Finále Světového poháru v kyperské Larnace ho čeká od 18. do 24. října a představí se při něm dvanáct nejlepších střelců z každé disciplíny. „Bude tam individuální závod a pak nás nalosují do mixu týmů, vyberou mi zahraniční partnerku a budeme střílet. Je to neobvyklý formát, nebereme ho jako klasický závod, ale spíš jako zpestření za odměnu,“ doplnil Lipták.