"Já doufám, že to vypadá dobře. Zranění se mi zlepšuje, to jsem ráda. Akorát ještě nevím přesně, kdy začnu hrát. Potřebuje to víc času, aby to bylo stoprocentní a aby se mi to nevracelo," řekla v rozhovoru pro Hitrádio City Brno.

O své účasti na pařížské antuce, kde loni šokovala triumfem ve dvouhře, momentálně nepochybuje. "Věřím, že to stihnu, že začnu hrát dřív," uvedla olympijská šampionka z Tokia. Tráví čas doma v Ivančicích a stará se o své štěně. "Díky tomu, že jsem zraněná, tak s ním trávím víc času, učím ho povely a základní věci. Docela nám to jde," dodala šestadvacetiletá Češka.